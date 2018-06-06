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Политик: следствие в Польше по Ту-154 больше похоже на "политический заказ"

12:1606.06.2018
(обновлено: 12:17 06.06.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа месте авиакатастрофы под Смоленском.На месте авиакатастрофы под Смоленском.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Польская комиссия по расследованию авиакатастрофы 2010 года под Смоленском объявила об обнаружении следов взрывчатки на обломках самолета, сообщили СМИ. Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik прокомментировал работу комиссии.

Польская комиссия по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский, объявила об обнаружении следов взрывчатки на обломках самолета, сообщает польское агентство РАР.  

Утверждается, что компоненты взрывчатых веществ также нашли на теле одной из жертв. В то же время исследования не показали наличия подобных соединений в почве на месте авиакатастрофы.

Спасательные службы на месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском
© РИА Новости / Илья Питалев
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Политолог: новое расследование по Ту-154 Качиньского может далеко завести
Экс-министр обороны Польши Антони Мачеревич, который сейчас возглавляет комиссию, неоднократно заявлял, что причиной авиакатастрофы могли стать взрывы на борту. В октябре прошлого года эксперты не подтвердили его предположения.

Следствие по делу об авиакатастрофе польского самолета Ту-154 под Смоленском продлено до конца текущего года, сообщила в начале апреля пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик.

Лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков в эфире радио Sputnik прокомментировал работу польской комиссии.

"Складывается впечатление, что польская сторона просто очень хочет что-то найти. Многолетние попытки выдвигать все новые версии гибели самолета, на котором летело руководство Польши, выглядят весьма странно. Поэтому новое заявление меня, честно говоря, не удивляет. Эксгумация жертв катастрофы, постоянное стремление вопреки фактам информационно как-то возложить ответственность за гибель самолета на Россию – это все напоминает новые витки информационной войны. Мне кажется, пора давно уже перелистнуть эту трагическую страницу истории. Потому что то, что происходит сейчас с польской стороны, похоже не на попытки установить истину, которая на самом деле уже давно установлена, а на политический заказ", – считает Николай Стариков.

Десятого апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета под Смоленском погибли все 96 пассажиров, находившихся на борту, в том числе глава республики Лех Качиньский.

На месте авиакатастрофы под Смоленском. День третий
© РИА Новости / Илья Питалев
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Авиаэксперт: бомбу на борту Ту-154 могли заложить только в Польше
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия по расследованию катастрофы под руководством экс-главы МВД Польши Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

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