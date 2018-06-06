Американист: в "Семерке" возникает интересная ситуация

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018

Эммануэль Макрон отказался раскрыть политическую кухню переговоров с Дональдом Трампом, сообщают СМИ. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik предположил, как далее может развиваться диалог США и Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался раскрывать детали переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, сославшись на цитату, которую приписывают первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку. Об этом сообщает Ouest France.

"Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями. Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть", – заявил Макрон.

По его словам, "кухонные комментарии" вряд ли помогут сервировке стола или улучшению аппетита. При этом французский лидер отметил, что диалог с Трампом получился "откровенным".

Ранее источник CNN сообщил, что состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор между Макроном и Трампом вышел "ужасным". Как сообщал телеканал BFMTV, французский президент назвал незаконными пошлины США на сталь и алюминий, подчеркнув, что эти меры ошибочны.

В минувший четверг стало известно, что Соединенные Штаты вводят пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия – 25% и 10% из Европы, Канады, Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Евросоюз 1 июня запустит юридические процедуры против этого шага в рамках ВТО.

Американист, профессор ВШЭ Александр Домрин в эфире радио Sputnik предположил, как далее может развиваться диалог США и Европы.

"Сейчас в "семерке" ("Большая семерка", G7 – объединение семи экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада, – ред.) возникает интересная ситуация. Макрон выступает неформальным лидером Европы, потому что позиция (премьер-министра Великобритании) Терезы Мэй шаткая, позиция (канцлера Германии Ангелы) Меркель еще более шаткая. Макрон, которого только недавно избрали, чувствует себя более уверенно. Он и будет разговаривать с Трампом, хотя это две совершенно несопоставимые величины, и Трамп достаточно хорошо показал это Макрону во время его визита в США. Тем не менее, от лица значительной группы европейских стран Макрон попытается донести европейскую озабоченность до Трампа", – считает Александр Домрин.

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