Политолог: Бабченко явно переоценивает историю, в которую "ввязался"

Бывший военный корреспондент Аркадий Бабченко потребовал от журналистов 50 тысяч долларов за эксклюзивное интервью. Об этом в Facebook написала главный редактор украинского общественно-политического издания "Гордон" Алеся Бацман.
По ее словам, в разговоре с одним из редакторов Бабченко отметил, что будет рассматривать предложения от 50 тысяч долларов, но "точно согласится" на беседу, если ему заплатят 60 тысяч.
Сам Бабченко на своей фейсбук-странице подтвердил, что просил деньги у СМИ. "Мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: 50 штук баксов – и эксклюзивное интервью ваше", – написал Бабченко.
При этом журналист заявил, что не будет сотрудничать с российскими масс-медиа, которые, как он утверждает, уже проявили интерес к его предложению.
В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что подобные заявления характеризуют Бабченко как журналиста и как человека.
"Аркадий Бабченко явно переоценивает ту историю, в которую он ввязался по инициативе украинских властей и при ее реализации СБУ. Бабченко находится в топе украинских новостей, но его заявления о желаемом гонораре вызовут лишь негативные эмоции в украинском обществе и в профессиональном журналистском сообществе. Кстати, надо сказать, что судьба этого провокатора тяжела – после своего "убийства" на странице в социальной сети он уже размещал посты, в которых указывались номера его банковских карт, его Яндекс-кошелек, к слову, запрещенный на Украине. Видимо, ему тяжело жить на Украине, он не стесняется просить деньги. Все это очень ярко характеризует его", – сказал Иван Мезюхо.
Методы украинских спецслужб подверглись жесткой критике со стороны многих международных организаций. Так, намеренное распространение ложной информации о судьбе Бабченко осудили в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и "Репортерах без границ".
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