Политолог: Бабченко явно переоценивает историю, в которую "ввязался"

Бывший военный корреспондент Аркадий Бабченко попросил 50 тысяч долларов за интервью. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что подобные заявления характеризуют Бабченко как журналиста и как человека.

Бывший военный корреспондент Аркадий Бабченко потребовал от журналистов 50 тысяч долларов за эксклюзивное интервью. Об этом в Facebook написала главный редактор украинского общественно-политического издания "Гордон" Алеся Бацман.

По ее словам, в разговоре с одним из редакторов Бабченко отметил, что будет рассматривать предложения от 50 тысяч долларов, но "точно согласится" на беседу, если ему заплатят 60 тысяч.

"Когда Аркадия Бабченко убили и я узнала, что у него осталось шесть приемных детей, я написала его близким друзьям с просьбой связать нас с его женой, чтобы она дала номер своей карточки и мы оперативно организовали всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье. Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч долларов для Аркадия за интервью", – отметила Бацман.

Сам Бабченко на своей фейсбук-странице подтвердил, что просил деньги у СМИ. "Мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: 50 штук баксов – и эксклюзивное интервью ваше", – написал Бабченко.

При этом журналист заявил, что не будет сотрудничать с российскими масс-медиа, которые, как он утверждает, уже проявили интерес к его предложению.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что подобные заявления характеризуют Бабченко как журналиста и как человека.

"Аркадий Бабченко явно переоценивает ту историю, в которую он ввязался по инициативе украинских властей и при ее реализации СБУ. Бабченко находится в топе украинских новостей, но его заявления о желаемом гонораре вызовут лишь негативные эмоции в украинском обществе и в профессиональном журналистском сообществе. Кстати, надо сказать, что судьба этого провокатора тяжела – после своего "убийства" на странице в социальной сети он уже размещал посты, в которых указывались номера его банковских карт, его Яндекс-кошелек, к слову, запрещенный на Украине. Видимо, ему тяжело жить на Украине, он не стесняется просить деньги. Все это очень ярко характеризует его", – сказал Иван Мезюхо.

На прошлой неделе МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента Аркадия Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве. Информацию прокомментировали все ведущие госведомства, в том числе МИД страны. Но затем СБУ опровергла сведения об убийстве, руководитель службы Василий Грицак заявил, что слухи распространяли в рамках "спецоперации". Инсценировку, по его словам, начали готовить два месяца назад, организатора покушения уже задержали.

Методы украинских спецслужб подверглись жесткой критике со стороны многих международных организаций. Так, намеренное распространение ложной информации о судьбе Бабченко осудили в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и "Репортерах без границ".

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