Мнение: страны "Большой семерки" ощущают отсутствие России

В бундестаге призвали вернуть Россию в G8 в качестве противовеса США. Свое мнение о том, нужно ли это России, в эфире радио Sputnik изложил эксперт Владимир Оленченко.

Россию необходимо вернуть в состав "Большой восьмерки" (G8), заявила сопредседатель фракции партии "Левые" в бундестаге Сара Вагенкнехт в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По ее мнению, этот шаг нужен для того, чтобы создать противовес влиянию США в клубе ведущих мировых держав. "Мы исключили Россию из "Большой восьмерки". Теперь наша проблема заключается в том, что США проводят политику, которую остальные шесть (стран, – ред.) проводить не хотят", – считает она.

Вагенкнехт также отметила необходимость сотрудничества с Москвой по наиболее важным вопросам. "Европа заинтересована в хороших отношениях с Россией. Немецкая внешняя политика всегда была такой, и я считаю, что мы должны к ней вернуться", – заявила политик.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik ответил на вопрос, нужно ли России возвращение в "Большую восьмерку".

"С одной стороны, нет, потому что в последние годы Россия показала, что очень хорошо себя чувствует, когда проводит свою линию. С другой стороны, если бы Россия присутствовала в "восьмерке", может быть, удалось бы избежать многих сложных моментов в международных делах, которые потом приходится "разруливать". Надо учитывать и то, что нарастает влияние других стран, таких как Китай и Индия, которые в "восьмерку" не входят, но с которыми Россия поддерживает очень хорошие отношения. Поэтому этот вопрос требует вдумчивого отношения. Но сам факт того, что германская оппозиция ставит вопрос, говорит о том, что страны "семерки" ощущают отсутствие России", – отметил Владимир Оленченко.

Немецкие политики неоднократно говорили о необходимости восстановления полномасштабных контактов с Россией. Так, в конце мая вице-президент бундестага, член Социал-демократической партии Германии Томас Опперман заявил, что только партнерские отношения с Москвой могут стать предпосылкой для решения целого ряда важных вопросов. Сама Вагенкнехт еще в 2016 году называла решение об исключении России из "Большой восьмерки" ошибочным.

G7 расширилась за счет вхождения России в 1998 году, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. В G7 входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

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