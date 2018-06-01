Политолог: СБУ достраивает дело Бабченко в режиме "ошпаренного ежика"

На заседании суда в Киеве прокурор отверг связь организатора "убийства" журналиста Аркадия Бабченко с украинской контрразведкой. Свою версию нестыковок в объяснениях СБУ в эфире радио Sputnik изложил политолог Геворг Мирзаян.

Борис Герман, подозреваемый в организации покушения в Киеве на журналиста Аркадия Бабченко, не сотрудничал с украинской контрразведкой, заявили в прокуратуре.

На заседании Шевченковского районного суда Киева, где ему избирали меру пресечения, Герман заявил, что заранее осознавал, что исполнитель "покушения" будет сотрудничать со Службой безопасности Украины, а убийство будет инсценировано. Он также заявил, что, когда узнал о "заказе" на Бабченко, доложил об этом контрразведке.

"Та информация, которой мы располагаем, не подтверждает данную информацию (о сотрудничестве Германа с контрразведкой), это неправда. Он не является и не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, которая является структурным подразделением СБУ", – приводятся слова прокурора Руслана Кравченко на сайте агентства УНИАН.

Во вторник власти Украины сообщили, что гражданина России Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Подозреваемого в организации покушения – украинца Бориса Германа – задержали в среду в Киеве. В четверг суд арестовал его на два месяца.

Свою версию многочисленных нестыковок в объяснениях СБУ изложил в эфире радио Sputnik доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян.

"Украинцы решили повторить британский опыт истории со Скрипалями. Они посчитали, что нужно "убить" какого-то из российских оппозиционеров в Киеве, а на самом деле спрятать его. Украине это было нужно, поскольку после ПМЭФ наметилось опять сближение между Россией и Западом, которое будет для украинского режима катастрофой. Они решили устроить новое "дело Скрипалей". Бабченко должен был исчезнуть надолго, а может, даже навсегда. Но, видимо, произошло раскрытие информации. То есть кто-то оказался очень близок к тому, чтобы получить реальные доказательства, что Бабченко жив. В этой ситуации единственно возможное действие со стороны СБУ было сыграть на опережение. Поэтому они предъявили уже через сутки живого Бабченко и начали раскручивать это как предотвращение убийства – стали быстро, в режиме "ошпаренного ежика" достраивать эту конструкцию", – предположил Геворг Мирзаян.

По его мнению, эта история в любом случае негативно скажется на отношениях Киева с Брюсселем.

"Европа откровенно устала от Украины, от украинской непредсказуемости, жадности, нежелания прислушиваться к европейским позициям. Издание Politico на днях подсчитало, что на гуманитарную помощь Украине Европа с начала "евромайдана" потратила как минимум 12 миллиардов евро. Что Европа получила за это? Большую головную боль и "чемодан без ручки". Европейские СМИ просто в бешенстве (от истории с Бабченко, – ред.). Европейские чиновники в силу специфики профессии занимают более сдержанную позицию и просят объяснить, что это было. Не исключаю, что в кулуарах Киеву посылают недвусмысленный сигнал, что так делать нельзя, и что Украина сама подорвала доверие к словам своих официальных органов. Выводы сделаны. Степень поддержки Украины после этой истории будет гораздо ниже, чем сейчас", – уверен Геворг Мирзаян.

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