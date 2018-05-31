Эксперт: рост числа мощных ураганов – "не какое-то случайное явление"

В Центральном и Приволжском федеральных округах от сильного ветра пострадали более 50 человек, один погиб, сообщили в МЧС.
Погибшая – 35-летняя женщина – получила тяжелые травмы, когда в селе Муслюмово Челябинской области ветром сорвало крышу магазина. Через некоторое время женщина скончалась в больнице.
По последним данным, пострадали 52 человека, в том числе шестеро детей. Госпитализация потребовалась 23 пострадавшим.
По данным спасателей, от стихии пострадали Москва, Владимирская, Рязанская, Ивановская, Костромская, Ярославская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Нижегородская, Кировская, Пензенская области, а также Удмуртия, Марий Эл, Татарстан, Башкирия, Мордовия, Чувашия и Пермский край.
К ликвидации последствий стихии привлекли более 3,5 тысячи человек и 1,1 тысячи единиц техники.
Год назад, 29 мая 2017, по Московскому региону прошел шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем. Сильный ветер сопровождался грозой, дождем и местами градом. Тогда жертвами стали 12 человек в Москве и шесть в Подмосковье. Пострадали около 200 граждан.
Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что рост числа ураганных явлений на планете неслучаен.
"Учащение количества штормовых, ураганных ветров – это, к сожалению, закономерная тенденция, которая проявляется по всему миру. Она увязывается по физике атмосферы с небольшим усилением человеком парникового эффекта. Это означает, что это не какое-то случайное явление. Понимая физику этого процесса, мы можем прогнозировать его и дальше, говорить, что это будет усиливаться, во всяком случае, на протяжении ХХI века", – сказал Алексей Кокорин.
По его словам, россиянам придется привыкать к новой природной реальности.
"Если говорить конкретно о России, то в целом число опасных метеорологических явлений за последние 15-20 лет увеличилось примерно в два раза, при этом наибольший вклад составляют штормовые ветра и ураганы – порядка 100-150 явлений в год. Это действительно много. Надо заметить, что довольно часто порывы ветра достигают больше 20-30 метров в секунду, а наши города часто к этому не приспособлены, еще не адаптировались: ни крыши домов, ни щиты, ни остановки и так далее. Все это можно сделать, но для этого нужно время. А также понимание людей, что теперь мы живем в более нервном климате. Ничего страшного в этом нет, но к этому надо относиться с вниманием. В том числе, и к предупреждениям МЧС, которые мы все теперь получаем по мобильному телефону, надо относиться не с юмором, а со всей серьезностью", – отметил эксперт.
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