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Эксперт: рост числа мощных ураганов – "не какое-то случайное явление"

16:1831.05.2018
(обновлено: 16:20 31.05.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПоследствия урагана в МосквеПоследствия урагана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На Центральную Россию и Поволжье обрушился мощный ураган. Руководитель программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин в эфире радио Sputnik рассказал, что подобные явления на планете будут только усиливаться.

В Центральном и Приволжском федеральных округах от сильного ветра пострадали более 50 человек, один погиб, сообщили в МЧС. 

Погибшая – 35-летняя женщина – получила тяжелые травмы, когда в селе Муслюмово Челябинской области ветром сорвало крышу магазина. Через некоторое время женщина скончалась в больнице.

По последним данным, пострадали 52 человека, в том числе шестеро детей. Госпитализация потребовалась 23 пострадавшим.

Мужчина на улице Москвы в морозный день
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Придется приспосабливаться". Эксперт о прогнозе природных катастроф в РФ
Накануне шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду нарушил энергоснабжение порядка двух тысяч населенных пунктов, повредил кровли 122 домов и 33 социально значимых объектов. Поломаны более 500 деревьев и пять широкоформатных конструкций, пострадали 82 машины. Около 60 населенных пунктов остаются без электричества.

По данным спасателей, от стихии пострадали Москва, Владимирская, Рязанская, Ивановская, Костромская, Ярославская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Нижегородская, Кировская, Пензенская области, а также Удмуртия, Марий Эл, Татарстан, Башкирия, Мордовия, Чувашия и Пермский край.

К ликвидации последствий стихии привлекли более 3,5 тысячи человек и 1,1 тысячи единиц техники.

Год назад, 29 мая 2017, по Московскому региону прошел шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем. Сильный ветер сопровождался грозой, дождем и местами градом. Тогда жертвами стали 12 человек в Москве и шесть в Подмосковье. Пострадали около 200 граждан.

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что рост числа ураганных явлений на планете неслучаен.  

"Учащение количества штормовых, ураганных ветров – это, к сожалению, закономерная тенденция, которая проявляется по всему миру. Она увязывается по физике атмосферы с небольшим усилением человеком парникового эффекта. Это означает, что это не какое-то случайное явление. Понимая физику этого процесса, мы можем прогнозировать его и дальше, говорить, что это будет усиливаться, во всяком случае, на протяжении ХХI века", – сказал Алексей Кокорин.  

По его словам, россиянам придется привыкать к новой природной реальности.

"Если говорить конкретно о России, то в целом число опасных метеорологических явлений за последние 15-20 лет увеличилось примерно в два раза, при этом наибольший вклад составляют штормовые ветра и ураганы – порядка 100-150 явлений в год. Это действительно много. Надо заметить, что довольно часто порывы ветра достигают больше 20-30 метров в секунду, а наши города часто к этому не приспособлены, еще не адаптировались: ни крыши домов, ни щиты, ни остановки и так далее. Все это можно сделать, но для этого нужно время. А также понимание людей, что теперь мы живем в более нервном климате. Ничего страшного в этом нет, но к этому надо относиться с вниманием. В том числе, и к предупреждениям МЧС, которые мы все теперь получаем по мобильному телефону, надо относиться не с юмором, а со всей серьезностью", – отметил эксперт.

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