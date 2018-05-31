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Политолог объяснила причину потерь ВСУ в Донбассе

11:4831.05.2018
(обновлено: 11:49 31.05.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТанк украинской армии на ДонбассеТанк украинской армии на Донбассе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Сети появилось видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой. Замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала ситуацию на юго-востоке Украины, отметив, что боевые действия усиливаются.

Пользователь Facebook под псевдонимом Ophidian Asp опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись разгрома украинской бронетехники на подступах к ДНР. 

В описании к кадрам пользователь утверждает, что на видео, снятом беспилотником под Горловкой, запечатлены уничтожение командного пункта 24-го батальона, двух БМП и одного грузовика, а также пожар на складе с боеприпасами.

Самолет ВВС Украины
© AP Photo / Alexander Ermochenko
Политолог: есть признаки готовящейся большой военной операции в Донбассе
Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой республики 26 мая заявило об уничтожении четырех единиц бронетехники, станции контрбатарейной борьбы и нескольких минометных расчетов украинских силовиков в районе Горловки за последние несколько дней.

Несколькими днями ранее в ДНР сообщили, что военнослужащие ВСУ предприняли новую попытку атаки в районе Горловки, в результате которой погибли около 10 силовиков, также был потерян танк и БМП.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik рассказала, с чем, по ее мнению, в большей степени связаны нынешние потери ВСУ в Донбассе.

"Насколько мне известно, там (в Донбассе – ред.) сейчас ситуация идет только по нарастающей. Несмотря на все многочисленные встречи в "нормандском формате", боевые действия только усиливаются. У меня там есть масса знакомых, которые это постоянно подтверждают. Что касается того, почему ВСУ несут такие потери, понимаете, человек же не может воевать только потому, что ему так сказали, и даже только потому, что ему заплатили деньги. На мой взгляд, происходящее не в последнюю очередь связано с тем, что граждане Украины, находящиеся на линии соприкосновения со стороны военных, подконтрольных Киеву, прекрасно понимают, что эта война им совершенно не нужна. Моральный дух их очень низок. Естественно, это не может не сказываться на их эффективности как солдат. И, я думаю, все это будет только продолжаться", – сказала Наталья Макеева.

Вместе с тем она считает, что у украинских военных все же есть выход из сложившейся ситуации.

"Не так давно появилась информация, что "ВСУшники" массово переходят на сторону народных республик. Честно говоря, для них лучший вариант, чем бессмысленно погибнуть, просто перейти на сторону народных республик, а уже там воевать или жить мирной жизнью – напомню, что ни в ДНР, ни в ЛНР нет обязательного призыва. В противном случае их ждет просто бессмысленная смерть, а, возможно, и отсутствие каких бы то ни было человеческих почестей. Ведь, как известно, чтобы не выплачивать компенсацию семье, часто просто прикапывают этих "ВСУшников" где-нибудь, а родственникам сообщают, что они дезертировали или пропали без вести", – заключила политолог.

Вывеска на въезде в Горловку
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Политолог рассказал, с чем связано новое обострение в Донбассе
Горловка, которая находится под контролем ДНР, расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка. Город, в котором проживают около 250 тысяч человек, регулярно подвергается обстрелам.

В Донбассе 30 апреля завершилась "антитеррористическая" операция Украины, ее сменила операция Объединенных сил (ООС). Сейчас руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. После смены формата операции Киев не исключил точечных "антитеррористических операций".

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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