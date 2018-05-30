Политолог о контрсанкциях: отношения строятся по принципам симметрии

Совет Федерации одобрил закон о контрсанкциях в ответ на недружественные шаги США и других стран. В эфире радио Sputnik политолог Кирилл Коктыш отметил, что Россия не могла не ответить на санкции.

Совфед одобрил закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств", закон вступит в силу со дня официального опубликования, передает корреспондент РИА Новости.

Госдума приняла закон 22 мая. Его авторами стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций.

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Закон позволяет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество в отдельных отраслях, запрещать ввоз или вывоз продукции и сырья, а также участвовать в госзакупках или приватизации государственного и муниципального имущества.

В первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер. Ко второму чтению их осталось шесть. При этом законопроект разрешает вводить и иные ограничения – "в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".

Ко второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства. Также из проекта ушла норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

В эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш подчеркнул, что Россия готова отстаивать свои интересы.

"Россия не имела возможности не ответить на санкции – международные отношения строятся по принципам симметрии. И в случае, если одна сторона вводит санкции, а вторая не отвечает, то она фактически признает над собой суверенитет этой страны. Поэтому практические последствия здесь не столь важны, здесь важна символическая политика, когда Россия, отвечая контрсанкциями, демонстрирует наличие у себя суверенитета и готовность отстаивать свои интересы", – сказал Кирилл Коктыш.

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