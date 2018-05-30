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Крымский политолог: Украина стала все разрушающей "маленькой черной дырой"

15:3630.05.2018
(обновлено: 16:09 30.05.2018)
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© Фото : Министерство инфраструктуры УкраиныМинистр инфраструктуры Украины Владимир ОмелянМинистр инфраструктуры Украины Владимир Омелян
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Украинский министр Владимир Омелян призвал "сжечь Москву". В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал это заявление, отметив, что министр выглядит человеком, не способным справиться со своей работой.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал Россию "империей варваров" и призвал сжечь Москву. Об этом он написал на своей странице в Facebook

Крымский мост
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Продолжая "метафору", Омелян заявил, что цель варваров – разрушение "всего, что они неспособны покорить, понять, украсть". Он упрекнул "отдельных западных политиков" в том, что они продолжают поддерживать хорошие отношения с Россией и, путаясь в исторических отсылках, пригрозил им "московской ордой". "Москву невозможно изменить или перевоспитать – только сжечь", – написал украинский министр.

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал это заявление.

"Украинская политика давным-давно не имеет никаких тормозов, никаких морально-этических ограничений, аналог ей трудно найти. Маленькая черная дыра, которая образовалась на европейском континенте, втягивает в себя все более разрушающие силы – только так сейчас можно характеризовать Украину. Самое смешное состоит в том, что Омелян занимает пост министра инфраструктуры, другими словами – министра транспорта. Но, как известно, украинские дороги представляют собой лишь направления; железнодорожный транспорт, который раньше являлся важным источником наполнения бюджета, сейчас в лучшем случае выходит на ноль при попытках хоть как-то обеспечить передвижение внутри страны; что касается авиатранспорта, то Украина выглядит территорией, над которой никто не летает, есть лишь небольшие чартерные авиакомпании. То есть украинская инфраструктура – не то чтобы в кризисном состоянии, а существует, только исходя из принципа: если она рухнет, то будет еще хуже", – сказал Владимир Джаралла.

По его словам, примечательно, что заявления Омеляна звучат на фоне успехов Крыма.

"Там триумфально открылся Крымский мост, там самый современный аэропорт, там строится супертрасса, перемещаясь по которой люди отмечают, что такого они никогда не видели. На этом фоне Омелян выглядит человеком, который не способен справиться со своей работой. Из его заявлений можно сделать вывод, что на Украине со страхом смотрят в будущее, поскольку видят, что из положения, в котором они находятся, выхода нет. У них нет будущего, и из-за страха они позволяют себе подобные высказывания", – отметил крымский политолог.  

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.
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Комментарии
14 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Не "черной дырой" - а дыркой от бублика !!!
15:57
30.05.2018
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bryshnevsky
За подобные высказывания...нужно принуждать к ответу! Минимум 10 лет лишения свободы, независимо от места проживания и покровительства!
15:55
30.05.2018
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