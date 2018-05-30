Эксперт рассказал, кому могло быть выгодно убийство Бабченко

Цветы в память об убитом российском журналисте Аркадии Бабченко у здания посольства РФ в Киеве. 30 мая 2018

Цветы в память об убитом российском журналисте Аркадии Бабченко у здания посольства РФ в Киеве. 30 мая 2018

Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко. Эксперт РИСИ Олег Неменский в эфире радио Sputnik изложил свою версию событий.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

"Убежден, что российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности", – написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Кроме того, он назвал Бабченко "настоящим другом Украины" и добавил, что журналист "рассказал миру правду о русской агрессии".

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин также намекнул на причастность России к убийству Бабченко. Комментируя произошедшее, он заявил, что Москва предпринимает "разные тактики для дестабилизации Украины".

Российский журналист Бабченко был убит несколькими выстрелами в Киеве вечером 29 мая. По данным МВД Украины, журналист скончался в машине скорой помощи.

Украинская полиция расследует дело об умышленном убийстве. При этом рассматривается несколько версий, в числе которых профессиональная деятельность погибшего. Следственный комитет России также возбудил уголовное дело.

Бабченко ранее работал военным корреспондентом российских изданий: "Московского комсомольца", "Новой газеты", был телевизионным журналистом.

С августа 2017 года находился в Киеве, вел передачу на телеканале ATR. Бабченко резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Бабченко – это "идеальная жертва" в глазах Киева. Трудно себе представить более идеального кандидата – это очень удобное убийство для начала новой кампании по дискредитации России, особенно после того, как информационный шум после отравления Скрипалей начинает затихать. И, конечно, никакого серьезного расследования ожидать не стоит, даже независимо от того, связаны с этим убийством какие-то официальные структуры на Украине или нет – там ведь могли быть и какие-то никем не контролируемые "активисты". Уже есть опыт расследования убийств журналистов на Украине – и он показывает, что эти расследования стабильно заканчиваются ничем. Поэтому заранее можно предположить, что расследование в ближайшие недели станет поводом для многочисленных политических заявлений, естественно антироссийского содержания – и на этом все и закончится. Даже если правоохранительные органы выйдут на след убийц, все равно в информационном поле будет позволено остаться только официально одобренной антироссийской версии – пусть даже никаких доказательств этой версии нет и не будет", – сказал Олег Неменский.

Российский МИД потребовал от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию дела. В ведомстве отметили, что уровень физического насилия и убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растет.

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