Эксперт: контракт с Индией на поставку С-400 повлечет и новые соглашения

Россия поставит Индии С-400 на 6 миллиардов долларов, сообщают индийские СМИ. Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik оценил подобную сделку как серьезный прорыв.

Индия и Россия завершили переговоры по цене на российские ЗРК С-400 "Триумф", пишет индийское издание The Economic Times со ссылкой на источник в ВВС страны.

По данным издания, Москва поставит Нью-Дели комплексы на сумму в 400 миллиардов индийских рупий (5,93 миллиарда долларов). В статье отмечается, что сейчас стороны прорабатывают пути обхода американских санкций, которые Вашингтон может вводить в отношении стран и компаний, сотрудничающих с российскими оборонными и разведывательными структурами.

По словам источника The Economic Times, официально о заключении сделки может быть объявлено перед встречей президента России Владимира Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в октябре.

Ранее глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри заявлял, что Вашингтон разочарован решением Индии купить у России С-400 "Триумф", однако введение санкций в отношении Нью-Дели на данном этапе маловероятно.

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik оценил сделку.

"С учетом усиливающейся конкуренции на индийском рынке, такого объема сделка – это, конечно, очень серьезное достижение. Надо отметить, что в плане систем ПВО и ПРО там присутствует и Израиль, который тоже имеет определенные контракты, но на системы с меньшими характеристиками и универсальностью. Тем не менее, это достаточно серьезная конкуренция. И то, что получен контракт на порядка 6 миллиардов долларов (по сравнению с турецким контрактом на 2,5 миллиарда долларов – это намного больше) – это серьезный прорыв", – сказал Олег Пономаренко.

По его мнению, этот контракт открывает дорогу к будущим соглашениям.

"Перспективы достаточно длительные. Приобретая такой пакет современных систем, я думаю, Индия будет достаточно сильно привязана к российским разработчикам и производителям в плане модернизации – очевидно, что система достаточно сильная и универсальная для того, чтобы в последующем дополнять ее, модернизировать, менять ракеты по мере того, как будут разрабатываться новые варианты. Думаю, контракт в будущем повлечет за собой и дополнительные соглашения", – сказал Олег Пономаренко.

На сегодняшний день Россия и Индия – крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС – российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.

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