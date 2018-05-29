Эксперт: кому-то нужна дезинформация, чтобы поссорить Израиль с Россией

Минобороны РФ опровергло сообщение о "перехвате" российскими Су-34 израильских F-16 над Ливаном. Военный эксперт Олег Глазунов в эфире радио Sputnik предположил, почему появились такие данные.

Российские ВКС не участвовали в перехвате израильских истребителей в небе над Ливаном, а информация, которую тиражируют СМИ, не соответствует действительности, говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Информация, распространенная одним из израильских новостных ресурсов, о якобы "перехвате" российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана – дилетантская глупость", – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что многофункциональные бомбардировщики Су-34 не используются для вылетов на перехват воздушных целей. Кроме того, эти самолеты не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на израильскую газету The Times of Israel сообщили, что истребители-бомбардировщики Су-34 якобы перехватили F-16 ВВС Израиля в воздушном пространстве Ливана. Утверждалось, что инцидент произошел, несмотря на то, что стороны поддерживают постоянные контакты для предотвращения происшествий в воздухе. По информации издания, российские самолеты якобы участвовали в учениях над Средиземным морем и оказались в небе над Ливаном из-за плохой погоды.

Минобороны Израиля появившиеся в СМИ сообщения никак не прокомментировало.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение относительно этих публикаций.

"Это дезинформация, специально направленная на то, чтобы поссорить Израиль и Россию. Недавно (премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху приезжал в Москву, у нас есть договоренности по поводу Израиля и Сирии. Кому-то не нравится, что мы сумели договориться, и что у нас с Израилем вполне дружеские отношения – вот и нагнетают обстановку таким способом, пытаясь нас рассорить. Но это не удастся. На Ближнем Востоке скрыть ничего невозможно. Поэтому, скорее всего, эта дезинформация останется без внимания. В Израиле знают, что мы держим свое слово, поэтому это все не пройдет", – сказал Олег Глазунов.

Израильская авиация регулярно наносит удары по Сирии из воздушного пространства Ливана. В частности, в начале мая в ответ на ракетный обстрел ВВС Израиля сообщили, что атаковали десятки объектов Ирана в Сирии и батареи ПВО. Официальный представитель Вооруженных сил Израиля Йонатан Конрикус заявил, что власти проинформировали Россию перед авиаударами по Сирии.

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