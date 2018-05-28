Политолог: причина оттока населения из Украины вовсе не безвиз

Украинский генерал рассказал о национальной трагедии страны. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что с оценками Николая Маломужа трудно не согласиться, но генерал недоговаривает.

Утечка трудоспособного населения с Украины принимает для страны масштабы национальной трагедии. Об этом заявил генерал украинской армии, бывший председатель СВР Николай Маломуж в эфире телеканала NewsOne.

Он подчеркнул, что страну покидает именно "активная и интеллектуальная" часть населения. По его словам, на сегодняшний день около девяти миллионов украинцев уехали в такие страны, как Польша, Италия, Испания, Португалия, Россия, Канада и США.

"Вот это огромная национальная трагедия и наш стратегический просчет", – заявил Маломуж.

Он пояснил, что люди уезжают из-за отсутствия перспектив и свободного развития бизнеса на Украине, который мог бы создать рабочие места и обеспечить "высокие стандарты".

В конце февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что каждый месяц страну покидают около ста тысяч граждан. По словам министра, миграции способствует безвизовый режим с Евросоюзом.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что с оценками генерала Маломужа трудно не согласиться.

"Генерал прав. Однако в том, что Украину покидает активная и интеллектуальная часть населения, есть и его "заслуга" – никто не хочет жить в стране, где могут забрать на фронт, чтобы убивать своих же сограждан. Вся политика Украины последних четырех лет направлена на то, чтобы на территории страны осталось как можно меньше населения. Генерал мог бы еще вспомнить о том, куда власти дели суверенитет Украины – он просто растворился. А армия должна была его защищать, а не вести войну со своим народом", – сказал Александр Дудчак.

По его мнению, безвизовый режим с Евросоюзом к оттоку украинских граждан из страны не имеет особого отношения.

"Я бы не сказал, что велико влияние безвиза на отток граждан с Украины. Оттоку способствует не безвиз, а та экономическая ситуация в стране, которая сложилась. Ведь то, что уезжают на работу, пытаются там закрепиться – это нарушение безвиза. Но если люди решили уехать из страны, то они это делают, невзирая на визовый режим", – отметил политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!