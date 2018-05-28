Политолог: американцы понимают, что от контрсанкций им "будет больно"

В МИД РФ рассказали о реакции деловых кругов США на закон о контрсанкциях. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение, что в Америке не могут не опасаться влияния ответных мер на конкретные отрасли американской промышленности.

Российский закон о контрсанкциях вызвал заметное напряжение в деловых кругах США, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

"В США, прежде всего, реакция исходит со стороны бизнес-кругов, потому что достаточно большое количество крупных американских компаний активно работает на российском рынке со времен еще Советского Союза и хотели бы здесь остаться", – сказал он.

По словам дипломата, когда рассматривалась первая редакция законопроекта, ряд крупных компаний и Американо-Российский деловой совет обратились к Владимиру Путину с просьбой смягчить ее.

Борисенко считает, что в Вашингтоне теперь будут следить, как этот закон применят в России.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев высказал мнение, что в США не могут не опасаться влияния контрсанкций на конкретные отрасли.

"По некоторым пунктам контрсанкции – это очень серьезно для американцев, для экономики. Например, это касается поставок титана: если завтра мы вводим контрсанкции, то у них появятся конкретные недогрузки, придется уменьшать объем производства самолетов. Кроме того, будут проблемы с космосом, потому что они как летали на наших носителях, так и летают – после последнего "Шаттла" своих у них нет. Как минимум, в этих двух областях будут серьезные проблемы. Но, на мой взгляд, самая большая проблема для американцев – это то, что они вдруг выяснят: санкции могут применять и против них тоже, причем применять эффективно. В том смысле, что им больно будет. И это очень важно для американской политики. США, начиная с 90-х годов, живут в мире, в котором есть Соединенные Штаты и "подведомственные" им остальные страны. Наши контрсанкции наконец заставят их заметить, что они не одни в мире существуют", – сказал Дмитрий Журавлев.

На прошлой неделе Госдума приняла закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Закон позволяет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество в отдельных отраслях, запрещать ввоз или вывоз продукции и сырья, а также участвовать в госзакупках или приватизации государственного и муниципального имущества.

Ко второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства. Также из проекта ушла норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

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