Политолог: американцы понимают, что от контрсанкций им "будет больно"

Российский закон о контрсанкциях вызвал заметное напряжение в деловых кругах США, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.
"В США, прежде всего, реакция исходит со стороны бизнес-кругов, потому что достаточно большое количество крупных американских компаний активно работает на российском рынке со времен еще Советского Союза и хотели бы здесь остаться", – сказал он.
Борисенко считает, что в Вашингтоне теперь будут следить, как этот закон применят в России.
В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев высказал мнение, что в США не могут не опасаться влияния контрсанкций на конкретные отрасли.
"По некоторым пунктам контрсанкции – это очень серьезно для американцев, для экономики. Например, это касается поставок титана: если завтра мы вводим контрсанкции, то у них появятся конкретные недогрузки, придется уменьшать объем производства самолетов. Кроме того, будут проблемы с космосом, потому что они как летали на наших носителях, так и летают – после последнего "Шаттла" своих у них нет. Как минимум, в этих двух областях будут серьезные проблемы. Но, на мой взгляд, самая большая проблема для американцев – это то, что они вдруг выяснят: санкции могут применять и против них тоже, причем применять эффективно. В том смысле, что им больно будет. И это очень важно для американской политики. США, начиная с 90-х годов, живут в мире, в котором есть Соединенные Штаты и "подведомственные" им остальные страны. Наши контрсанкции наконец заставят их заметить, что они не одни в мире существуют", – сказал Дмитрий Журавлев.
Ко второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства. Также из проекта ушла норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.
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