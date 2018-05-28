Адвокат: в споре с МВФ депутаты Рады кривят душой

МВФ отказался идти на уступки Украине в вопросе отбора судей для антикоррупционного суда, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала позицию фонда.

Международный валютный фонд (МВФ) не стал идти на компромисс в вопросе отбора судей для антикоррупционного суда на Украине, сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на источник.

Разногласия депутатов Верховной рады с представителями МВФ и Венецианской комиссии стали препятствием к подготовке соответствующего законопроекта ко второму чтению, пишет издание. Фонд настаивает на том, чтобы последнее слово в выборе судей оставалось за международным советом экспертов. Украинский парламент хочет возложить эту функцию на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).

Многие из депутатов Рады считают требования европейских инстанций неконституционными.

"МВФ послал нас. Они сказали: или мы принимаем их вариант, или никак. Больше они ничего не хотят обсуждать", – заявил собеседник издания.

Создание антикоррупционного суда и повышение цен на газ являются главными требованиями к Украине со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредита.

В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала позицию Международного валютного фонда.

"МВФ как один из основных кредиторов Украины хочет быть уверен, что деньги, которые получает Киев от фонда, не пойдут на коррупционные схемы: они не будут выведены из бюджета, не будут направлены в офшоры на счета чиновников. Кроме того, кредиторы также хотят быть уверены, что судьи, которые будут решать вопросы в антикоррупционном суде, не будут аффилированы с теми чиновниками, которые принимают решение по распределению бюджета Украины. Поэтому я уверена, что требование МВФ к властям Украины по процедуре определения судей – обоснованное. Поскольку на Украине цели расхода бюджета, который был пополнен за счет средств МВФ, результата не достигли, а куда были потрачены деньги – непонятно. Те судьи, которые сейчас занимаются этим вопросом, "не видят" никаких коррупционных схем. Они и "не могут" их увидеть, поскольку их назначали те же чиновники, которые принимают решение по трате денег, полученных от фонда", – сказала Мария Ярмуш.

По ее словам, депутаты Рады в данном случае лоббируют интересы украинских чиновников.

"Когда депутаты Рады заявляют: мол, это неконституционное требование, то они кривят душой – они лоббируют интересы чиновников и верхушки, которые имеют возможность принимать решение по трате миллиардных траншей от МВФ. Полагаю, что депутаты Рады и комиссия МВФ не придут сейчас к согласию по процедуре назначения судей. Думаю, следующий транш Киев получит нескоро, и это подвигнет их к тому, чтобы все-таки уступить МВФ – позволить принять в антикоррупционный суд тех людей, которые действительно будут беспристрастно, независимо рассматривать любые антикоррупционные дела. Чтобы деньги кредиторов шли на те цели, ради которых они были в долг переданы народу Украины", – отметила адвокат.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования предусматривает выделение Киеву 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в размере 5 млрд долларов, в августе того же года – второй транш на 1,7 млрд. В 2016-2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 млрд долларов каждый. Киев рассчитывает на получение очередного транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки.

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