Эксперт: США для Европы никакой не союзник

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что США становятся все более "ненадежными", а Европа должна сохранять свое единство.
"США становятся все более и более ненадежными для нас. Самое важное – Европа должна оставаться единой", – заявил Курц в интервью газете Financial Times.
Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода".
В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что канцлер Австрии в данном случае озвучил фактическое положение дел.
"Действительно, США – очень ненадежны, да и вообще США для Европы никакой не союзник. Соединенные Штаты преследуют в Европе свои корыстные цели: разделение Европы, установление стратегического контроля над Западной Европой, "сдерживание" России. Все эти цели – очень далеки от конкретных интересов европейцев, которые находятся здесь и сейчас. В самом деле, что выиграла Европа от кризиса на Украине? Она только проиграла – в доверии, в торговле, в видении перспективы. А Соединенные Штаты решают свою конкретную задачу, и Курц просто констатирует этот факт", – сказал Владимир Брутер.
Вместе с тем, считает он, констатации факта недостаточно.
"Думаю, замечание Курца очень правильное, но недостаточное. Без видения собственной перспективы, без видения будущего своих отношений с Россией все реляции западноевропейских лидеров по поводу того, что США неправильно себя ведут с Европой, не будут иметь успеха. Недостаточно констатировать факт, нужна позитивная программа, в которой должно быть место России. Безопасность Европы и России – это связанные между собой вещи, и если кто-то пытается играть за счет чьих-то интересов, то безопасность пострадает у обеих сторон", – отметил эксперт.
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