Эксперт: США для Европы никакой не союзник

США становятся все более "ненадежными", заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Брутер высказал мнение, что австрийский канцлер озвучил фактическое положение дел, но этого недостаточно для обеспечения безопасности Европы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что США становятся все более "ненадежными", а Европа должна сохранять свое единство.

"США становятся все более и более ненадежными для нас. Самое важное – Европа должна оставаться единой", – заявил Курц в интервью газете Financial Times.

Кроме того, австрийский канцлер прокомментировал решение Великобритании выйти из состава Евросоюза. По его мнению, Brexit – "ужасное решение", а "основной причиной" для него стал вопрос с мигрантами в ЕС.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода".

В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что канцлер Австрии в данном случае озвучил фактическое положение дел.

"Действительно, США – очень ненадежны, да и вообще США для Европы никакой не союзник. Соединенные Штаты преследуют в Европе свои корыстные цели: разделение Европы, установление стратегического контроля над Западной Европой, "сдерживание" России. Все эти цели – очень далеки от конкретных интересов европейцев, которые находятся здесь и сейчас. В самом деле, что выиграла Европа от кризиса на Украине? Она только проиграла – в доверии, в торговле, в видении перспективы. А Соединенные Штаты решают свою конкретную задачу, и Курц просто констатирует этот факт", – сказал Владимир Брутер.

Вместе с тем, считает он, констатации факта недостаточно.

"Думаю, замечание Курца очень правильное, но недостаточное. Без видения собственной перспективы, без видения будущего своих отношений с Россией все реляции западноевропейских лидеров по поводу того, что США неправильно себя ведут с Европой, не будут иметь успеха. Недостаточно констатировать факт, нужна позитивная программа, в которой должно быть место России. Безопасность Европы и России – это связанные между собой вещи, и если кто-то пытается играть за счет чьих-то интересов, то безопасность пострадает у обеих сторон", – отметил эксперт.

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