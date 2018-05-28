Крымский депутат: на Западе понимают – вопрос Крыма военным путем не решить

Россия превращает Крым в "неприступную крепость", пишут немецкие СМИ. Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем связано появление подобных сравнений в западной прессе.

После возвращения Крыма в состав России Москва не перестает наращивать военную мощь на полуострове, пишет немецкий журнал Focus.

Издание отмечает, что на днях в Крым прибыл новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочек", оснащенный ракетным комплексом "Калибр". Это оружие, напоминает Focus, "доказало свою эффективность в Сирии и встревожило западных военных аналитиков".

Кроме того, на полуострове размещены два дивизиона ЗРК С-400, береговая артиллерия, а Черноморский флот получил несколько новых фрегатов и подводных лодок. "Крым все больше превращается в почти неприступную крепость", – резюмирует журнал.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что размещение в Крыму комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" вызвано активизацией НАТО в Черноморском регионе и усилившимся вниманием альянса к полуострову. Он отмечал, что данные системы делают регион абсолютно неуязвимым для любых вражеских поползновений.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что принимаемые РФ меры по укреплению безопасности полуострова абсолютно оправданы, особенно на фоне угроз со стороны Украины и наращивания активности стран НАТО в Черном море.

"С момента воссоединения Крыма с Российской Федерацией полуостров в плане обороны укреплялся постоянно. И это абсолютно оправданные меры, поскольку, начиная с 2014 года, со стороны Украины мы слышали огромное количество угроз в отношении полуострова, которые иногда они даже пытались воплотить в жизнь: можно вспомнить и блокаду, и организацию различных террористических актов на территории Крыма. При этом мы понимаем, что полуостров находится под особым вниманием и стран НАТО: в воздушном пространстве Крыма неоднократно фиксировали американские беспилотники, неоднократно в акваторию Черного моря заходили американские эсминцы. И в этом плане Крым является стратегическим с точки зрения обороноспособности нашей страны", – сказал Владислав Ганжара.

По его мнению, статья в журнале Focus – очередное доказательство понимания на Западе того, что вопрос принадлежности Крыма нельзя решить военным путем.

"В целом, когда Запад говорит о том, что Крым сегодня становится "неприступной крепостью", а как я это называю – "непотопляемым авианосцем в Черном море", на мой взгляд, это позитивный сигнал, понимание того, что военным путем, о котором говорила Украина, даже при поддержке других стран вопрос Крыма с нашей страной решить невозможно. И в этом смысле агрессивная риторика ряда стран относительно Крыма, его принадлежности к Российской Федерации является лишь пустыми словами", – заключил крымский депутат.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведенного там референдума, на котором более 96% избирателей высказались за воссоединение с Россией. Украина считает полуостров "временно оккупированной территорией". В Кремле неоднократно подчеркивали, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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