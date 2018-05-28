Аналитик: от Украины в Азовском море надо ждать пакостей

Украинский адмирал заявил о "гибридной угрозе" со стороны России в Азовском море. При этом Киев не готов к масштабным действиям, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политический аналитик Владислав Гулевич.

Украине следует заняться патрулированием азовского побережья, чтобы противодействовать угрозе со стороны России, заявил в интервью порталу "Обозреватель" бывший заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко.

По его словам, Москва проводит военно-морские учения в Азовском море в непосредственной близости к украинскому побережью, что является "провокацией" и "гибридной угрозой вторжения с моря".

По мнению адмирала, украинские власти должны ответить России ради "предотвращения кризиса". "Первым делом – патрулирование прибрежной зоны, территориального моря – 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины – это сдерживающий фактор", – заявил он.

Кроме того, адмирал призвал к созданию мобильные группировки военно-морских сил. "Да, они не будут суперсовременными, но они смогут сдерживать худшие сценарии в прибрежных водах", – сказал Кабаненко.

Помимо этого, адмирал заявил о необходимости сотрудничества Украины с западными странами по этому вопросу. При этом Кабаненко признал, что сотрудничество Киева с НАТО осложняет позиция Венгрии, которая блокирует ряд инициатив из-за притеснения на Украине языков нацменьшинств.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что с 30 апреля российская сторона в Азовском море ежедневно останавливает для досмотра суда, следующие на Украину. В ФСБ сообщали, что проверки кораблей проводятся в соответствии с международным морским правом.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич предположил, что именно Киев может предпринять в акватории Азовского моря.

"Украинские власти, раз ступив на дорогу русофобии, уже не могут с нее свернуть, потому что это будет расцениваться как отказ от собственных идеологических убеждений. А это совершенно невозможно в условиях, когда улицу контролируют националистические формирования, когда представители националистических группировок вхожи в парламент. Возможно, специалисты понимают всю провокационность этого заявления о том, что Россия представляет угрозу в Азовском море. Но, тем не менее, Минобороны Украины вынуждено будет делать вид, что разделяет это мнение и будет предпринимать действия, которые укладываются в этот общий дискурс. Cложно сказать, как эти действия будут выглядеть на практике. Но я думаю, что ничего масштабного не будет – будут какие-нибудь мелкие дипломатические и политические пакости, либо такие происшествия как задержание российского рыболовецкого судна. На масштабные действия у Украины нет ни ресурсов, ни готовности, ни финансов", – сказал Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik.

Ранее в ФСБ предупредили об угрозе со стороны украинских диверсантов. Как заявил в интервью РИА Новости руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов, остается опасность их проникновения в Крым и Ростовскую область.

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