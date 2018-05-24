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Военный летчик: Су-57 должен превзойти истребители пятого поколения США

20:4324.05.2018
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© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBrideАмериканские истребители F-22 Raptor над территорией СирииАмериканские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride
Использование истребителей F-22 в Сирии лишило эту модель ее преимуществ над самолетами РФ, пишет Military Watch. Эти преимущества если и имелись, то были минимальными, разъяснил в эфире радио Sputnik заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Использование американскими ВВС истребителей F-22 в Сирии лишило США преимуществ этой модели над российскими самолетами, пишет издание Military Watch.

"Небо над Ираком и особенно Сирией стало для России настоящим кладезем информации о том, как мы действуем во время операций. Наши противники наблюдают за нами, учатся у нас", – заявила генерал-лейтенант американских ВВС Вералинн Джеймисон, сказано в статье. 

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эксперт: в ближнем бою преимущество Су-57 над F-22 будет подавляющим
В статье отмечается, что использование F-22 над территорией, которая   контролируется российскими системами слежения, лишило истребитель пятого поколения его главного преимущества – системы защиты от радаров. По мнению авторов статьи, у российской стороны имелось достаточно времени для того, чтобы узнать и протестировать стелс-технологии F-22, собрать данные о том, как самолет используется, и выработать меры по противодействию. 

В статье подчеркивается, что радиолокационные системы российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400 контролируют воздушное пространство над Израилем, Ливаном и Сирией. Это станет одной из главных причин, по которым Израиль не сможет использовать в полной мере имеющиеся у него американские самолеты F-35.

Чтобы не дать российским военным возможности ознакомиться с его стелс-системами, их придется либо отключить, что сделает истребитель значительно более уязвимым, либо использовать более старые F-15.

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что российские истребители Су-30 и Су-35 изначально не уступали по ряду параметров американским F-22 и F-35.   

"Многие эксперты, в том числе западные, говорят, что наши самолеты поколения 4++ не уступают, а по некоторым параметрам и превосходят американские самолеты пятого поколения – F-22 и F-35. Американцы ставят на первое место для своих боевых самолетов пятого поколения малую заметность – они их называют "самолеты-невидимки". Мы этот показатель ставим скорее на 2-3 место. У нас важна сверхманевренность, экономичность в производстве и эксплуатации, простота, а потом уже остальное. Хотя  наши самолеты тоже достаточно хорошо оборудованы, чтобы выполнять полеты с малой радиолокационной заметностью для противника", – сказал Владимир Попов.     

Российский истребитель пятого поколения, по его предположению, должен превзойти по своим характеристикам американские F-22 и F-35.

"Не надо забывать про наш самолет пятого поколения Т-50 ОКБ Сухого (истребитель Су-57, заводской индекс Т-50, – ред.), который прошел уже испытательные полеты. Сейчас практически начинается перевооружение, посмотрим, как он себя поведет. Я думаю, конечно, у него качества будут лучше, чем у Су-30, Су-35 – наших самолетов поколения   4++. Соответственно, он будет и лучше уже, чем американские F-22 и F-35", – считает Владимир Попов.    

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter. 

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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ya.sergej01234
незаметность для F-22 и F-35, а на каких радарах? А дальность прицеливания на 30 км, против 20 км у америкосов? Так и получается надо 10 дорогущих из США, так ещё забыли добавить про факт российского ПВО. Итог плачевный.
21:19
24.05.2018
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Георгий Головлёв
А превосходство было? Очень интересно.
21:03
24.05.2018
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