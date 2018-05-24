Глава Росгеологии: Мировой океан – это следующий пик крупных открытий

О сырьевом потенциале Мирового океана и его роли в глобальной экономике в интервью радио Sputnik на полях Петербургского международного экономического форума рассказал генеральный директор Росгеологии Роман Панов.

XXII Международный экономический форум проходит 24-26 мая в Санкт-Петербурге. В рамках ПМЭФ состоялась сессия "Ресурсы и экономика Мирового океана". Генеральный директор Росгеологии Роман Панов в интервью радио Sputnik в кулуарах ПМЭФ рассказал, что ресурсы Мирового океана – это колоссальный потенциал для развития как нефтегазовой, так и горной промышленности. По его словам, сегодня на суше открывается не более 20% от общего объема месторождений минерального сырья в мире, 80% – это открытия, совершаемые в океане.

"Современная минерально-сырьевая база на перспективу формируется в Мировом океане, это перспектива будущего. В геологоразведке мы не можем мыслить категориями только сегодняшнего дня. Мы должны заглянуть на 30-50 лет вперед, когда объекты будут вводиться в эксплуатации. Мировой океан – следующий пик развития, крупных открытий. Фактически минералы и ресурсы есть как на земле, так и в океане, с этой точки зрения они идентичны", – сказал Роман Панов.

Современные технологии позволяют добывать ресурсы с глубины воды больше двух километров. В зоне российской ответственности по международному органу мирового дна глубина воды составляет четыре километра. Дальше все будет зависеть от уровня развития технологий. Здесь важно не нарушать экологию Мирового океана, отметил Роман Панов.

"Экологические требования к дну океана возросли, особенно после катастроф, которые произошли, в том числе в Мексиканском заливе. Все страны, включая Россию, повысили требования к технологической защищенности проектов с точки зрения рисков для экологии. Повысились требования к проведению работ в определенные периоды времени, чтобы обеспечить сохранение экосистемы. Введен целый спектр ограничительных требований, чтобы компании-производители в погоне за экономической выгодой соблюдали экологические требования. Это здравый подход, чтобы не нарушить хрупкую экологическую систему океана, которая гораздо сложнее подлежит восстановлению, чем сухопутная часть", – сказал гендиректор Росгеологии.

Смотрите полную версию интервью:

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