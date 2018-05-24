Татьяна Голикова: пенсионное законодательство – одно из самых сложных

По словам Татьяны Голиковой, тема повышения пенсионного возраста обсуждается, но пока конкретных решений по этому поводу правительство не выработало. Обсуждения требует существующая пенсионная формула: как развивать накопительную часть пенсии, должна ли она быть обязательной или добровольной. Основные контуры пенсионного законодательства будут обозначены в ближайшие годы. Кроме того, по словам вице-премьера, правительство намерено направить свои усилия на дальнейшее развитие системы здравоохранения и увеличение продолжительности жизни в России.
"Продолжительность жизни – сложнейшая тема, задачи по увеличению продолжительности жизни абсолютно амбициозные. Каждое из поколений, дети, трудоспособное население, старшее поколение вносят свой вклад в увеличение продолжительности жизни. Существенный вклад в продолжительность жизни вносят и инфраструктуры, которые мы создаем. Они должны быть нацелены на пожилых людей, на вовлечение их в активную жизнь и сохранение в социуме. Очень важная тема – не всегда удачная оптимизация первичного звена здравоохранения, которая произошла в отдельных регионах страны. Нам предстоит преодолеть негативную тенденцию, которая сложилась в сельской местности", – сказала Татьяна Голикова.
МИА "Россия сегодня" – информационный партнер Петербургского международного экономического форума.
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!