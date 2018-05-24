О развитии пенсионной системы страны, о здравоохранении и о том, где найти средства на осуществление новых майских указов, рассказала в интервью радио Sputnik на полях ПМЭФ-2018 вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова: пенсионное законодательство – одно из самых сложных Your browser does not support HTML5 audio

В Петербурге 24-26 мая проходит XXII Международный экономический форум. В интервью радио Sputnik в кулуарах форума заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отметила, что пенсионное законодательство – одно из самых сложных, потому что затрагивает практически каждого гражданина России. И от того, насколько качественно и аккуратно будут проработаны изменения, зависит и отношение к этому институту всего сообщества.

По словам Татьяны Голиковой, тема повышения пенсионного возраста обсуждается, но пока конкретных решений по этому поводу правительство не выработало. Обсуждения требует существующая пенсионная формула: как развивать накопительную часть пенсии, должна ли она быть обязательной или добровольной. Основные контуры пенсионного законодательства будут обозначены в ближайшие годы. Кроме того, по словам вице-премьера, правительство намерено направить свои усилия на дальнейшее развитие системы здравоохранения и увеличение продолжительности жизни в России.

"Продолжительность жизни – сложнейшая тема, задачи по увеличению продолжительности жизни абсолютно амбициозные. Каждое из поколений, дети, трудоспособное население, старшее поколение вносят свой вклад в увеличение продолжительности жизни. Существенный вклад в продолжительность жизни вносят и инфраструктуры, которые мы создаем. Они должны быть нацелены на пожилых людей, на вовлечение их в активную жизнь и сохранение в социуме. Очень важная тема – не всегда удачная оптимизация первичного звена здравоохранения, которая произошла в отдельных регионах страны. Нам предстоит преодолеть негативную тенденцию, которая сложилась в сельской местности", – сказала Татьяна Голикова.

Смотрите полную версию интервью:

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