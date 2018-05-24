Новый российский робот-хирург, способный выполнять сложные операции, представлен на ПМЭФ-2018. О новых технологиях и задачах современной медицины в интервью радио Sputnik рассказал главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.

В Петербурге открылся Международный экономический форум, одна из сессий посвящена медицине будущего. Как отметила на заседании министр здравоохранения России Вероника Скворцова, новые технологии и профилактика болезней – это путь развития российской системы здравоохранения на ближайшие 30 лет.

В свою очередь, участник круглого стола, главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, представивший на сессии новейшую разработку отечественных ученых – робота-хирурга, в интервью радио Sputnik рассказал, что означает медицина будущего – это человек, робот или технология, это гарантия для всех или для избранных? Он уверен, что важны все составляющие.

"Операции с помощью нашего российского робота мы начали на животных в Пензе. Мы их продолжаем. И я думаю, что через год-полтора российский робототехнический комплекс уже можно будет подводить к человеку. Первая операция была проведена на свинье, мы назвали ее Роза, она жива. Робото-ассистированные операции – у нас самый большой опыт таких операций в России. Но на американских роботах. Это единственный робот в мире сегодня. И мы знаем, как эти операции минимально инавазивны, и как быстро человек возвращается в строй. И поэтому, естественно, мы хотим, чтобы наши машины были лучше, чтобы результаты наших операций были несравнимы. Мы, конечно, должны этого добиться", – сказал Дмитрий Пушкарь.

Дмитрий Пушкарь: мы привезли на ПМЭФ робота-хирурга Your browser does not support HTML5 audio

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