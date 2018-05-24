Эксперт: проект Илона Маска по борьбе с "фейками" означает лишь одно

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск создаст сервис Pravda для борьбы с "фейками". В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования Александр Гусев прокомментировал новую идею известного предпринимателя.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о намерении создать сервис, с помощью которого пользователи смогут оценить достоверность любого материала в СМИ и формировать рейтинг журналистов.

"Собираюсь создать сайт, на котором общественность сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации. Думаю о том, чтобы назвать его Pravda…" – написал предприниматель у себя в Twitter

Он также запустил голосование с вопросом о необходимости такого ресурса. Маск добавил, что сервис должен не только обладать защитой от ботов, но и разоблачать каждого, кто их использует для дезинформации.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев прокомментировал новую идею Маска.

"Предприниматель Илон Маск озабочен одним – он крупнейший бизнесмен, у него десятки проектов, половина из которых неосуществима. У него есть задача – увеличить свой капитал, и сейчас речь идет об очередной раскрутке очередного проекта. На этот проект, естественно, "клюют" очень многие – речь идет об "индексе правдивости" журналистов. Но, честно говоря, это – из области утопии. Все ведущие мировые СМИ ангажированы США, крупным олигархическим бизнесом, поэтому говорить о правдивости журналистов не стоит – эти планы являются большим преувеличением. Развязанная информационная война против России показывает, что журналистское сообщество расколото и ангажировано, пронизано метастазами русофобии. Поэтому я полагаю, что этот проект Илона Маска нежизнеспособен. Мне кажется, что подобного рода проекты – это только самопиар", – сказал Александр Гусев.

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