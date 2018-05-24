Политолог: планы США по ядерному оружию чреваты катастрофой

Палата представителей США отвергла поправку к бюджету, которая ограничивает финансирование проекта создания новых ядерных боеголовок малой мощности, сообщают СМИ. Об опасности этого проекта рассказал в эфире радио Sputnik политолог Юрий Почта.

Палата представителей США не поддержала поправку к военному бюджету на 2019 год, которая ограничивает финансирование проекта по созданию новых ядерных боеголовок малой мощности, сообщает американское издание Defense News.

Поправка предлагала вдвое сократить финансирование программы по разработке ядерной боеголовки малой мощности W76-2, предназначенной для баллистических ракет Trident II морского базирования.

Документ поддержали 188 из 435 членов Палаты представителей, а 226 голосовали против. Инициаторами внесения поправки стали члены конгресса от Демократической партии, представляющие Калифорнию и Орегон. Однако республиканцы заявляли, что программа должна стать одним из средств по сдерживанию России.

Ранее бывшие сотрудники органов безопасности и комитетов Пентагона направили в конгресс США письмо, в котором призывали отказаться от финансирования программы по созданию новых ядерных боеголовок. В письме бывших военнослужащих говорилось, что развитие программы тактического ядерного оружия "откроет ворота к ядерной катастрофе".

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов Юрий Почта в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"В Соединенных Штатах создается атмосфера, которая способствует новой гонке вооружений. Правящие круги США пришли к выводу, что нужно усиливать военные мускулы, а в качестве предлога используется "российская угроза". Опасность, помимо прочего, в том, что идет размывание критериев для применения ядерного оружия. В США становится популярной идея, что можно применять средства ограниченного ядерного нападения, можно использовать боеголовки тактического назначения – боеголовки поля боя в авиабомбах и снарядах. Бомбы с обедненным ураном уже применялись в Югославии и Ираке, в результате чего повышенный уровень радиоактивности в ряде районов там до сих пор сохраняется", – напомнил Юрий Почта.

По его словам, действия Соединенных Штатов повышают риск распространения ядерного оружия.

"США идут по целому ряду направлений усиления гонки вооружений – это и обновление ядерного арсенала, и обновление триады носителей ядерного оружия, это и проведение военных учений с союзниками, которым доверяется проведение ряда операций, которые предусматривают использование ядерного оружия. К этому нужно добавить и развертывание вдоль границ России ПРО США – а мы подозреваем, что вместо обычных зарядов на ракетах могут быть установлены ядерные боеголовки, поэтому Россия не может на это не реагировать. Реагируем не только мы. Действия США могут привести и уже приводят к повышению риска распространения ядерного оружия: ряд стран, видя свою незащищенность и полагая, что только ядерное оружие может позволить им защитить свой суверенитет, начинают развертывать собственные программы создания ядерного оружия. Это чревато катастрофой", – считает Юрий Почта.

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