"Пентагон – известный поджигатель войн". Сенатор о поставке оружия Украине

Пентагон хочет ускорить поставки оружия Украине. В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что подобное решение только разожжет конфликт в Донбассе.

Пентагон ведет поиск посредника, который сможет на постоянной основе быстро осуществлять прямые поставки оружия Украине. Об этом пишет портал Defense One со ссылкой на заместителя министра обороны США по приобретению, технологиям и тылу Элен Лорд.

По ее словам, Пентагон уже использует специальных посредников для ускорения процесса поставок оружия союзным странам, в частности Саудовской Аравии, Южной Корее, Японии и Румынии.

Лорд отметила, что посредники позволят Пентагону в несколько раз сократить время на поставку вооружений союзным странам.

Сейчас они участвуют при продаже Румынии противоракетных комплексов Patriot, разведывательных стратегических БПЛА Global Hawk для Японии, противоракетных комплексов THAAD для Саудовской Аравии, а также ПТРК TOW для нескольких других стран.

В 2017 году американская администрация одобрила поставки Киеву оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов. В конце апреля официальный представитель Госдепа сообщил, что Javelin уже доставлены на Украину. При этом Вашингтон подчеркнул, что Киев не может применять комплексы на линии соприкосновения в Донбассе.

Украина 22 мая провела первые испытания ракетных комплексов Javelin.

В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал намерения Пентагона в отношении Украины.

"Пентагон – известный поджигатель войн на мировом пространстве. В стране, где американцы разожгли внутренний конфликт, фактически организовав госпереворот, они и проводят эту политику. Никак не хотят, чтобы ситуация на Украине успокаивалась, чтобы Украина двигалась в решении своих социальных, экономических проблем. Американцы не хотят, чтобы на Донбассе все решилось мирным путем, они желают продолжения конфликта. И самым ярким подтверждением их политики является то, что они поставили Украине ракетные комплексы Javelin. Мы понимаем, что Киев может использовать их не только как оборонительное оружие. С учетом того обострения, которое происходит на востоке Украины и которое устроено ВСУ, понятно, что эти ракетные комплексы будут использоваться ими для наступления на республики. Но американцам и этого мало, они считают, что надо поставлять оружие и дальше", – сказал Сергей Цеков.

Палата представителей США в марте приняла бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным украинского посольства в Вашингтоне, в нем увеличены расходы на поддержку Киева.

Всего Украине выделят 620,7 млн долларов, включая 200 млн на военно-техническую помощь. Президент США Дональд Трамп подписал бюджет.

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