Политолог: отказ украинских морпехов менять береты - открытое неповиновение

Украинские морпехи отказались надевать новые береты перед президентом Петром Порошенко. В эфире радио Sputnik политолог Вячеслав Смирнов поделился мнением о причинах такого поведения военнослужащих.

Бойцы первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты Украины выступили против смены цвета беретов, о которой заявил Петр Порошенко. Об этом сообщает InfoResist.

"Морские пехотинцы не изменяют традициям! Сегодня в рамках торжеств в день морской пехоты в Николаева происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских черных беретах", — рассказал один из бывших служащих батальона у себя в Facebook.

Проход военнослужащих во время парада не попал в объективы телекамер, однако кадры, на которых на заднем плане видны морпехи в черных беретах, остались на видео.

Сами военнослужащие в числе причин подобного поступка назвали несогласие с действиями украинских властей.

"Мы против фасадной реформы в армии. Командование не дорожит личным составом. Им все равно, уйдет человек или нет", — заявил один из действующих военнослужащих батальона.

В эфире радио Sputnik директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов объяснил, что может означать такое поведение украинских военнослужащих.

"Морская пехота всегда достаточно трепетно относится к своим традициям, которые сложились еще со времен Великой Отечественной войны и закрепились в советский период. Отказ от беретов, переход на другие, более "национальные" и "европейские" цвета – это болезненная для них тема, потому что есть цвет подразделения, который исторически с ними связан. Конечно, этот демарш для них достаточно сложен, могут последовать соответствующие действия со стороны руководства Украины вплоть до расформирования подразделения. Это открытое неповиновение — авторитет Порошенко в глазах военнослужащих Вооруженных сил Украины падает", — сказал Вячеслав Смирнов.



У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

