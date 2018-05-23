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"Мошенничество". Политолог оценил планы Украины по выходу из СНГ

14:4223.05.2018
(обновлено: 14:49 23.05.2018)
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© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГФлаги государств СНГ
© Фото : МПА СНГ
Выход Украины из СНГ негативно отразится на простых украинцах, заявили в МИД РФ, отметив также, что за четыре года Киев не внес ни копейки в бюджет Содружества. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шишкин прокомментировал ситуацию.

Выход Украины из СНГ негативно отразится на простых украинцах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Здание Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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"Игра напоказ". Мнение о намерении Украины выйти из соглашений в рамках СНГ

"Печально, что от этих очевидно политизированных действий Киева пострадавшими окажутся простые граждане Украины, которым выход из Содружества преподносится как единственная возможность продвинуться на пути к заветной цели – интеграции с ЕС. Этому СНГ никак, никаким образом, не мешало украинской стороне заниматься. Наоборот, на наш взгляд, ресурсы регионального сотрудничества в рамках организации только могли усилить внутренний потенциал страны, укрепили бы ее экономику, помогли бы в борьбе с коррупцией. Однако это обстоятельство нынешние украинские власти, судя по всему, во внимание не принимают, руководствуются геополитическим замыслом стратегов украинских событий – полностью разорвать связи Украины с Россией и СНГ", – сказала дипломат на брифинге.

Захарова отметила также, что Украина не выплатила в бюджет СНГ более 300 миллионов рублей. 

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. 2 мая 2018
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Мнение: Порошенко выводит Украину из СНГ, чтобы отобрать у оппозиции козырь

"За четыре с небольшим года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ, тем самым создав существенные финансовые трудности в работе организации", – подчеркнула Захарова.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске. При этом представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Киев не намерен денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин высказал мнение, что выход Украины из СНГ ударит по миллионам простых украинцев.

"СНГ – это не бракоразводная контора, в рамках СНГ заключены сотни соглашений, которые призваны решить проблемы, возникающие у простых людей от распада Советского Союза. Это вопросы, связанные с признанием дипломов, стажа, пенсий, с медицинским обеспечением граждан одной союзной республики на территории другой. На территории России сейчас работает свыше двух миллионов украинцев, и они пользуются результатами этих соглашений. Украинцы работают и в Белоруссии, и в других бывших союзных республиках, ныне входящих в СНГ, для всех них это будет тяжелейший удар. Кроме того, не стоит забывать, что в рамках СНГ создана зона свободной торговли. Да, после 2014 года она не работает в рамках Украина – Россия, но для Украины она работает по отношению с другими бывшими союзными республиками, и Украина получает от этого немалую экономическую выгоду", – сказал Игорь Шишкин. 

Он также прокомментировал невыплату Украиной денег в бюджет СНГ.  

"Нужно признать, что этих денег СНГ никогда не увидит. Украина не платила и платить не будет. Украина изначально собиралась получать максимум выгоды от СНГ, не внося никакой своей лепты. Киев хочет выйти из СНГ, но при этом постарается оставить все те договоры, которые ему выгодны, то есть получать прибыль, не давая ничего взамен. Я очень надеюсь, что ни Россия, ни другие страны СНГ такое мошенничество не спустят с рук", – отметил политолог.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Редкая птица
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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