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"Двуликий подход". Военный политолог о первых испытаниях Javelin на Украине

12:3223.05.2018
(обновлено: 12:34 23.05.2018)
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© Фото : U.S. Army / Charles RosemondАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) JavelinАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
© Фото : U.S. Army / Charles Rosemond
Украина впервые провела испытания американских ракетных комплексов Javelin. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США делают все возможное для обострения ситуации в Донбассе.

На Украине состоялись первые испытания американских ракетных комплексов Javelin, сообщает пресс-служба президента страны. 

"Главе государства были продемонстрированы контрольные пуски по наземным целям, которые выполнили украинские военнослужащие. Все цели были успешно поражены", – говорится в сообщении.

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Patrick Kirby
Политолог: поставками оружия на Украину США хотят "наверстать упущенное"
По словам украинского лидера Петра Порошенко, благодаря Javelin боевые возможности "подразделений ракетных войск и артиллерии значительно выросли". При этом украинский лидер отметил, что комплексы нужны в целях обороны.

Порошенко добавил, что испытания Javelin – "символ сотрудничества с американскими партнерами".

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что поставки американских ракетных комплексов Киеву, который ведет военную операцию против Донбасса, наглядно показывают двуличную политику США. Он не исключил также, что несмотря на условие Вашингтона, украинские власти будут использовать это оружие на юго-востоке. 

"США так беспокоятся за соблюдение прав и свобод людей по всему миру, но почему-то на Украине они делают все для того, чтобы обострить ситуацию. Сейчас мы видим, как США начали поставлять дорогостоящее вооружение Украине при условии, что оно не появится на юго-востоке, где проходят боевые действия. Однако мы видим, как сам президент (Украины – ред.) показывает пример, делает пуски из этой дорогостоящей установки (Javelin – ред.), тем самым демонстрируя помощь США в деле ведения боевых действий против республик, которые на сегодняшний день имеют свою точку зрения, отличную от официальных киевских властей. Мне кажется, что все это является иллюстрацией того, как двулико подходят Соединенные Штаты Америки к пониманию решения проблем людей, которые не согласны с властью и хотят не бояться жить в своей стране. А украинские власти делают все, чтобы не дать этим людям спокойно существовать на своей земле", – сказал Андрей Кошкин.

Американская администрация в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов. В конце апреля официальный представитель Госдепа сообщил, что Javelin уже доставлены на Украину. При этом Вашингтон подчеркнул, что Киев не может использовать комплексы на линии соприкосновения в Донбассе.

Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
© Фото : MoD/Crown copyright 2015
Американский аналитик: на Украине и в Сирии многое может "пойти не так"
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что поставки американского оружия Украине могут привести к обострению ситуации на востоке страны.

Россия неоднократно предостерегала от поставок вооружений Киеву из-за опасений эскалации конфликта в Донбассе. Отрицательно отнеслись к этой идее и большинство европейских политиков. Так, по словам бывшего председателя ОБСЕ, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, это будет очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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