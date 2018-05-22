Украинский политик: в Киеве по вопросу Крыма "на ходу переобуваются"

На Украине признали, что Крыму лучше живется в составе России. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik обратил внимание, что это заявление прозвучало из уст экс-министра транспорта и связи страны Евгения Червоненко.

Российские власти способствуют реальному улучшению жизни в Крыму, заявил в эфире канала ZIK бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

По его словам, строительство моста через Керченский пролив значительно повысит благосостояние крымчан. При этом экс-министр отметил, что Москва сознательно вкладывала в этот проект большие средства.

"Я верю делам, я не верю эмоциям, крикам: "Мы осуждаем Крымский мост, он развалится!" <…> Я украинец, и я за украинские интересы. Но логика очень простая", – сказал экс-глава украинского Минтранса.

Как отметил Червоненко, сегодня в Крыму ведутся масштабные работы по развитию инфраструктуры и улучшению уровня жизни населения. Отдельно он упомянул строительство теплоэлектростанций и расширение системы водоснабжения.

"Аэропорт фантастический – до 200 тяжелых самолетов в день на прием и вылет, дороги лучше. То есть делают то, что должны были делать мы", – подчеркнул Червоненко.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобные заявления бывших украинских руководителей становятся уже своеобразной традицией.

"Я как украинский политик заявляю: Крым ушел в результате государственного переворота (на Украине в 2014 году – ред.), увидев, что нарушены конституционные обязательства. При этом он через референдум, а не через какие-то там "революции достоинства" сказал свое слово. Россия начала вкладывать туда деньги, причем в строительство серьезных инфраструктурных объектов – не только в (Крымский) мост, но и в аэропорт (Симферополя), дороги, энергетическое обеспечение. Тем самым реально подкрепляя слова: "Крым – наш", мы вас не бросим. А какую политику проводила эта украинская "шайка" – перекрыли воду в Крым, начали взрывать линии электропередач. А потом праздновали то, что там нет воды и электричества. Разве это политика тех, кто переживает за тех, кто остался в Крыму? Нет, это политика геноцида, политика устрашения. Поэтому в данном случае многие на Украине сейчас "на ходу переобуваются", говорят: все, что на благо людей – это хорошо", – сказал Владимир Олейник.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

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