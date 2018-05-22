Военный эксперт предположил, кому принадлежал сбитый в Сирии беспилотник

Российские средства ПВО на базе Хмеймим в Сирии сбили неизвестный беспилотник. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik прокомментировал эти данные, предположив, с какой целью был запущен данный летательный аппарат.

Средства ПВО в Хмеймиме сбили неизвестный беспилотник, пострадавших и ущерба нет, сообщил представитель российской авиабазы.

"Двадцать первого мая с наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА)", – сказал он.

Штатные зенитные средства уничтожили объект, авиабаза функционирует в плановом режиме, отметил источник.

Ранее системы ПВО уже предотвращали нападение дронов на российские военные объекты в Сирии. Так, 24 апреля Хмеймим атаковали малоразмерные БПЛА, их сбили зенитным огнем.

В ночь на 6 января военные вывели из строя 13 беспилотников, которые должны были доставить бомбы в Хмеймим и в пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

Позднее в Минобороны рассказали, что инженерные решения, использованные террористами при атаке, могли разработать только страны, обладающие "высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации".

Также сообщалось, что на бомбах, прикрепленных к малоразмерным БПЛА, использовались взрыватели иностранного производства.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik предположил, кому мог принадлежать сбитый беспилотник.

"Этот беспилотник может принадлежать коалиционным силам, но не исключено также, что беспилотники могли иметь определенные оппозиционные силы, достаточно хорошо вооруженные. Если вы помните, уже была попытка запустить плохо управляемые беспилотники, но, тем не менее, имеющие на борту вооружение, для нанесения массового удара", – сказал Владимир Богатырев.

По его мнению, в данном случае речь идет об управляемом БПЛА, но пока трудно сказать конкретно, с какой целью и кем он был запущен.

"Это, скорее всего, беспилотник разведывательно-ударного характера. Скорее всего, он управлялся, и управлялся достаточно серьезно. Поэтому можно предположить, что это либо ошибка или умышленная провокация сил коалиции, либо это действия ударных группировок боевиков на территории Сирии, которые достаточно хорошо вооружены и имеют возможность использовать такие средства", – считает Владимир Богатырев.

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