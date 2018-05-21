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Военный эксперт: в США очень переживают по поводу наших военных объектов

20:2621.05.2018
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© REUTERS / Gene BlevinsСША запустили на орбиту разведывательный спутникСША запустили на орбиту разведывательный спутник
© REUTERS / Gene Blevins
ВМС США запустили исследовательский проект, чтобы понять, как Россия и Китай могут спрятать свои вооружения от разведывательных беспилотников и спутников, сообщают СМИ. Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин.

ВМС США запустили исследовательский проект, чтобы понять, как Россия и Китай могут замаскировать свои вооружения и спрятать их от американских разведывательных беспилотников и спутников, пишет The National Interest.

Разведывательные устройства передают большой поток информации, проанализировать такой объем данных способен лишь искусственный интеллект, однако его легко обмануть. Например, компьютер может спутать умело замаскированный российский танк даже с легковым автомобилем. Поэтому американские ВМС хотят выяснить, каким способом можно ввести технику в заблуждение, пишет издание.

"Эффективные технологии должны вызывать ошибки в классификации снимков, сделанных с различных углов (+/- 45 градусов) и расстояний (от 25 метров до космоса)", – отметили в Военно-морских силах.

Пока исследования направлены только на анализ методов маскировки у противников – указаний на то, что Пентагону также нужно спрятать свое оружие от российских и китайских систем, нет, говорится в статье.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал это сообщение в эфире радио Sputnik. 

"Соединенные Штаты хотят, конечно, все знать про наше вооружение и не давать нам информацию про свое вооружение. Они не соблюдают договора по этому поводу, которые они с нами ранее заключили и поэтому волнуются, что мы можем маскировать свои военные объекты от  их разведывательных спутников и беспилотников. Конечно, они очень переживают по этому поводу. Они хотят, чтобы Россия была перед ними как на ладони, а сами нам свои данные предоставлять не собираются", – сказал Виктор Литовкин.  

По его словам, Соединенные Штаты полностью несут ответственность за эту ситуацию. 

"Мы готовы с ними сотрудничать, но на равноправной основе. Если они не хотят равноправия, то будет так, как есть сегодня. Мы действительно очень хорошо умеем маскировать свои военные объекты. Китай, видимо, тоже обладает такими умениями. Поэтому у американцев есть выбор: или сотрудничать с нами на равной, уважительной основе, или и дальше пытаться разрабатывать все время какие-то новые способы добывания информации. Которые, как они сами говорят, приносят лишь относительную пользу", – отметил Виктор Литовкин.        

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