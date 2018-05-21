"Небезосновательные опасения". Социолог о прогнозе ООН по Украине

В ООН спрогнозировали резкое снижение численности населения Украины. Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, социолог Николай Калмыков в эфире радио Sputnik оценил данный прогноз.

В ближайшие десятилетия численность населения Украины продолжит сокращаться и к 2050 году составит чуть более 36 миллионов человек. Такой прогноз опубликован на сайте Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

Как пишет издание "Страна.ua", если прогноз сбудется, то в 2050 году на Украине будет примерно столько же граждан, сколько и век назад, в 1950-м году, когда население составляло 37,3 миллиона человек.

По официальным данным, численность населения уменьшилась за прошлый год на 198,1 тысячи человек – до 42,3 миллиона человек. А с 1993 по 2016 год население Украины сократилось с 52,2 до 42,8 миллиона человек, причем эти цифры учитывают возвращение Крыма в состав России.

Кандидат социологических наук, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС при Президенте РФ Николай Калмыков в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, насколько можно доверять прогнозу ООН.

"Конечно, опасения ООН небезосновательны. Но вместе с тем иметь детальный прогноз сложно, особенно учитывая то, каким образом сейчас выстраивается ситуация вообще в миграционной политике на Украине. Коллеги, к сожалению, зачастую специфично относятся к своим гражданам. И мы видим, что есть большие миграционные потоки как людей, которые желают просто переехать из страны, так и случаи, когда один или несколько членов семьи уезжают на временные заработки, в том числе на длительные, в другие государства, в некоторых случаях они возвращаются, в некоторых – нет. И здесь спрогнозировать ситуацию с последующим их возвратом – сложно. Кроме того, непростая ситуация с территориями на юго-востоке, которая вызывает очень серьезные вопросы…", – сказал Николай Калмыков.

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