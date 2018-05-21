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"Небезосновательные опасения". Социолог о прогнозе ООН по Украине

16:2921.05.2018
(обновлено: 16:33 21.05.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАкция протеста в КиевеАкция протеста в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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В ООН спрогнозировали резкое снижение численности населения Украины. Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, социолог Николай Калмыков в эфире радио Sputnik оценил данный прогноз.

В ближайшие десятилетия численность населения Украины продолжит сокращаться и к 2050 году составит чуть более 36 миллионов человек. Такой прогноз опубликован на сайте Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. 

Люди с флагом Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Эксперт: демографическая ситуация на Украине катастрофическая
Как пишет издание "Страна.ua", если прогноз сбудется, то в 2050 году на Украине будет примерно столько же граждан, сколько и век назад, в 1950-м году, когда население составляло 37,3 миллиона человек. 

По официальным данным, численность населения уменьшилась за прошлый год на 198,1 тысячи человек – до 42,3 миллиона человек. А с 1993 по 2016 год население Украины сократилось с 52,2 до 42,8 миллиона человек, причем эти цифры учитывают возвращение Крыма в состав России.

Кандидат социологических наук, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС при Президенте РФ Николай Калмыков в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, насколько можно доверять прогнозу ООН.

"Конечно, опасения ООН небезосновательны. Но вместе с тем иметь детальный прогноз сложно, особенно учитывая то, каким образом сейчас выстраивается ситуация вообще в миграционной политике на Украине. Коллеги, к сожалению, зачастую специфично относятся к своим гражданам. И мы видим, что есть большие миграционные потоки как людей, которые желают просто переехать из страны, так и случаи, когда один или несколько членов семьи уезжают на временные заработки, в том числе на длительные, в другие государства, в некоторых случаях они возвращаются, в некоторых – нет. И здесь спрогнозировать ситуацию с последующим их возвратом – сложно. Кроме того, непростая ситуация с территориями на юго-востоке, которая вызывает очень серьезные вопросы…", – сказал Николай Калмыков.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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loj.1112018
36 миллионов к 2050? Ну начнем с того, что никакой украины в 2050 скорее всего не будет.
А 36 млн. населения у них уже сейчас нет. Если учесть, что до сих пор украми считаются жители Крыма и ДНР/ЛНР + те кто уехал, но больше никогда не вернется. То населения наберется млн 30 не больше.
Именно по этой причине правительство украины никак не рискнет произвести перепись населения. Они просто боятся этого. Т.к. результаты переписи вызовут шок.
16:39
21.05.2018
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