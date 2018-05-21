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Политолог: открывая новые дела в отношении RT, Лондон преследует одну цель

14:3821.05.2018
(обновлено: 14:41 21.05.2018)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСтенд российского международного многоязычного информационного телеканала RT во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018Стенд российского международного многоязычного информационного телеканала RT во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
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В Великобритании начали три новых расследования против RT. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мартынов отметил, что действия Лондона идут вразрез с основными принципами демократического общества.

Британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования против телеканала RT, говорится в очередном бюллетене организации.

Расследования в отношении предполагаемых нарушений открыты против новостных программ телеканала 26 апреля и 4 мая 2018 года и в отношении программы Crosstalk 20 апреля.

Офис телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аналитик: Британия использует против RT "полицию правды"

Ранее Ofcom сообщал, что ведет семь расследований. В понедельник, 21 мая, их количество выросло до десяти.

Регулятор отмечает, что сам факт начала расследования не означает, что вещатель совершил какое-либо нарушение и не все расследования устанавливают факт такого нарушения.

В середине марта Ofcom сообщил, что направил держателю лицензии телеканала RT письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля". 

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что на возможный отзыв лицензии у RT в Британии РФ ответит зеркально. При этом она выразила надежду, что британская сторона не пойдет на такой шаг.

Сотрудники в офисе телеканала RT в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мнение: российские СМИ разрушают западную монополию на информацию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее заявила, что "ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT". В свою очередь Роскомнадзор предупредил о немедленных зеркальных мерах в отношении британских СМИ в случае лишения RT лицензии в Великобритании.

В эфире радио Sputnik директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов высказал мнение, что Лондон провоцирует Москву на ответные шаги, но лучше от этого не будет никому.

"Их цель – прекратить вещание. Они это делают не быстро, а пытаясь накопить какой-то негативный материал: какие-то претензии и так далее, чтобы своим гражданам объяснить, почему так происходит. Ну, хорошо – закроют они вещание. Кто от этого выиграет? Никто. А аудитория проиграет. Одно из базовых прав человека – это право на получение информации. Соответственно, их действия идут вразрез с этими принципами. Но ведь и мы не будем без конца "подставлять щеку". Кстати, российские законодатели сказали свое слово и обеспечили законы, опираясь на которые наши контролирующие структуры вполне могут применить зеркальные меры в отношении, в частности ВВС, которая спокойно себе продолжает вещать на территории России на русском языке и в русском сегменте интернета, и даже в нашем пакетном цифровом телевидении. Но это пока", – сказал Алексей Мартынов.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где в начале марта нашли без сознания бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британская сторона утверждает, что к инциденту причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.

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