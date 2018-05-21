Политолог: открывая новые дела в отношении RT, Лондон преследует одну цель

Стенд российского международного многоязычного информационного телеканала RT во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018

Стенд российского международного многоязычного информационного телеканала RT во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018

В Великобритании начали три новых расследования против RT. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мартынов отметил, что действия Лондона идут вразрез с основными принципами демократического общества.

Британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования против телеканала RT, говорится в очередном бюллетене организации.

Расследования в отношении предполагаемых нарушений открыты против новостных программ телеканала 26 апреля и 4 мая 2018 года и в отношении программы Crosstalk 20 апреля.

Ранее Ofcom сообщал, что ведет семь расследований. В понедельник, 21 мая, их количество выросло до десяти.

Регулятор отмечает, что сам факт начала расследования не означает, что вещатель совершил какое-либо нарушение и не все расследования устанавливают факт такого нарушения.

В середине марта Ofcom сообщил, что направил держателю лицензии телеканала RT письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что на возможный отзыв лицензии у RT в Британии РФ ответит зеркально. При этом она выразила надежду, что британская сторона не пойдет на такой шаг.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее заявила, что "ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT". В свою очередь Роскомнадзор предупредил о немедленных зеркальных мерах в отношении британских СМИ в случае лишения RT лицензии в Великобритании.

В эфире радио Sputnik директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов высказал мнение, что Лондон провоцирует Москву на ответные шаги, но лучше от этого не будет никому.

"Их цель – прекратить вещание. Они это делают не быстро, а пытаясь накопить какой-то негативный материал: какие-то претензии и так далее, чтобы своим гражданам объяснить, почему так происходит. Ну, хорошо – закроют они вещание. Кто от этого выиграет? Никто. А аудитория проиграет. Одно из базовых прав человека – это право на получение информации. Соответственно, их действия идут вразрез с этими принципами. Но ведь и мы не будем без конца "подставлять щеку". Кстати, российские законодатели сказали свое слово и обеспечили законы, опираясь на которые наши контролирующие структуры вполне могут применить зеркальные меры в отношении, в частности ВВС, которая спокойно себе продолжает вещать на территории России на русском языке и в русском сегменте интернета, и даже в нашем пакетном цифровом телевидении. Но это пока", – сказал Алексей Мартынов.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где в начале марта нашли без сознания бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британская сторона утверждает, что к инциденту причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.

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