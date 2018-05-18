Мнение: у Порошенко – лишь одна возможность продлить пребывание у власти

Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе, сообщает телеканал. В эфире радио Sputnik политолог Денис Денисов отметил, что на линии фронта происходит заметная активизация военных действий, и объяснил, с чем это может быть связано.

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе, сообщил телеканал. Ранены звукооператор Игорь Уклеин и еще один член группы Павел Выдрин. Съемочную группу возглавлял военный корреспондент Александр Сладков. Он рассказал, что группа находилась на передовой рядом с командиром батальона "Пятнашка" Олегом Мамиевым, когда он получил смертельное ранение.

Видео, снятое сотрудниками ВГТРК на месте обстрела, показали в эфире телеканала.

"Мы работали на линии фронта в районе Крутой Балки, это населенный пункт, по которому начался обстрел, когда мы там находились. И мы снимали этот обстрел, снимали бой, который потом начался <…> Павел Выдрин и Уклеин находились совсем рядом с Олегом Мамиевым. Я был там тоже, но пострадал больше всех Игорь Уклеин, и Павлу Выдрину досталось. Гроздь гранат залетела в окопы, разорвалась", – сказал Сладков, добавив, что Мамиев был поражен осколками.

Как сообщили РИА Новости в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР, у обоих журналистов контузия.

Комбат батальона "Пятнашка" Олег Мамиев с позывным "Мамай" получил ранения в голову, грудь и живот. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти полевого командира не удалось. О его гибели сообщила общественная организация "Союз добровольцев Донбасса". Он приехал в Донбасс из Северной Осетии в 2014 году, был награжден высшими наградами ДНР.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов высказал мнение, что происходит активизация военных действий в Донбассе.

"Мы действительно видим активизацию боевых действий на территории Донбасса, и это связано с той внутриполитической ситуацией, которая складывается на Украине. По факту у (президента Украины Петра) Порошенко больше не остается никаких возможностей, никаких ресурсов для того, чтобы попытаться переизбраться на новый срок, либо вообще отметить предстоящие президентские и парламентские выборы, кроме как значительно усугубить ситуацию на Донбассе, попытаться ввести там военное положение и таким образом продлить свое время пребывания у власти. То есть можно констатировать, что, вероятнее всего, в ближайшие полгода – год ситуация там будет крайне нестабильной, и подобного рода обстрелы, убийства мирных граждан ДНР и ЛНР будут, к сожалению, продолжаться", – сказал Денис Денисов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!