Эксперт: заявление Асада о конституционной комиссии – важный шаг вперед

Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры в Сочи. О важности таких контактов между лидерами России и Сирии рассказал в эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин.

Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Сочи с сирийским коллегой Башаром Асадом, обсудив с ним ряд актуальных вопросов, связанных с кризисом в Сирии и путями выхода из него.

В конце января в Сочи на Конгрессе нацдиалога Сирии было принято решение о формировании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. С тех пор процесс ее формирования продолжается. И именно этот вопрос был одной из тем разговора двух президентов. Так, в ходе встречи с Путиным Асад сообщил, что Дамаск направит список своих делегатов в комиссию для обсуждения поправок в действующий основной закон страны.

"Это будет сделано как можно скорее", – заявил Асад, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

Российский лидер, в свою очередь, приветствовал и заявил о поддержке этого решения.

Президенты двух стран обсудили также обстановку в Сирии и успехи на земле, имеющие отношение и к политическому решению кризиса. Путин констатировал, что террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии. Президент САР, в свою очередь, в связи с военными успехами указал на стабилизацию и нормализацию обстановки в стране, что, по его словам, открывает двери перед политическим процессом. Однако этот процесс, отметил он, должен идти параллельно с антитеррористической борьбой в Сирии. Такая борьба будет продолжена, договорились президенты, согласовав совместные шаги в этом направлении.

Эксперт РИСИ Владимир Фитин в эфире радио Sputnik отметил, что формирование конституционной комиссии придаст дополнительный импульс политическому урегулированию в Сирии.

"Важный шаг вперед – это заявление Асада, что он направляет своих представителей в конституционную комиссию, чтобы сделать прорывной шаг для начала работы по новой конституции – движение, которое все время блокировали западные страны и даже специальный представитель ООН де Мистура после Сочинского конгресса, на котором было принято решение начать эту работу. Будем надеяться, что это – дополнительный импульс, который позволит перейти к созданию новой конституции страны", – сказал Владимир Фитин.

Эксперт также отметил важность подобных контактов между лидерами двух стран.

"Контакты, действительно, важны. Они показывают, что реальная власть в Сирии способна решать и военные вопросы, и вопросы по постконфликтному устройству страны. Но нужно сказать, что, к сожалению, не все зависит от этих договоренностей, поскольку мы знаем, что иностранные войска по-прежнему находятся на территории Сирии, и заявления двух президентов подчеркивают, что эти войска там находятся нелегально и должны покинуть Сирию. Но одно дело заявить об этом, а другое – добиться того, чтобы эти войска, прежде всего, американские, реально покинули Сирию", – считает Владимир Фитин.

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