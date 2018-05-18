"Бесчеловечность". Крымский политолог о призывах американского журналиста

Американский журналист, призвавший взорвать Крымский мост, не отказывается от своих слов. В эфире радио Sputnik крымский политик Вадим Колесниченко прокомментировал эту позицию.

Журналист американского издания Washington Examiner Том Роган заявил, что не сожалеет о написанной им статье, где призвал взорвать Крымский мост.

"За исключением того факта, что я мог выразиться более ясно, показав, что этот удар мог (и, конечно, должен был) быть нанесенным так, чтобы избежать жертв", – написал Роган в новом материале.

Кроме того, он повторил ряд обвинений, которые Запад предъявляет России, указывая на ее якобы вмешательство в дела Украины. По его словам, напоминание о том, что "другая страна имеет право защищать свою территорию", по всей видимости, не могут одобрить в России.

Позже Роган заявил в своем Twitter, что поговорил с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который поддержал его и пообещал помощь.

По словам журналиста, в ходе "замечательного" телефонного разговора Климкин заявил, что "украинский народ поддерживает" вышедшую в издании статью, а также пообещал помощь Украины, если "Россия попытается послать" Рогана в колонию особого режима "Черный дельфин".

"Нормально поболтали и пошутили", – охарактеризовал беседу Роган. При этом власти Украины факт телефонного разговора с американским журналистом не подтверждали.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию американского журналиста.

"Подобное поведение американского журналиста, особенно в свете возбужденного Следственным комитетом уголовного дела, говорит только об одном: отдельных граждан Америки, особенно антироссийски настроенных, можно считать пособниками террористов – они публично призывают к бомбардировкам. В данном случае мы увидели, что Америка никак не реагирует, более того, ее граждане публично демонстрируют свою бесчеловечную сущность. Нам нужно быть еще более внимательными, чтобы мы понимали: раз там есть такие рядовые граждане, что уж говорить о политиках. Нужно быть очень осторожными и держать порох сухим", – сказал Вадим Колесниченко.

Следственный комитет России завел на американского журналиста уголовное дело. По данным следствия, в его статье "усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".

Эксперты проведут комплексный психолого-лингвистический анализ статьи. СК также установит все обстоятельства преступления.

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