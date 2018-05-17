Экономист: ЗСТ между ЕАЭС и Ираном поможет противостоять санкциям

Евразийский экономический союз и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли. О значении этого шага в эфире радио Sputnik рассказал экономист Игорь Ковалев.

Временное соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном подписано в ходе Астанинского экономического форума.

Документ представляет собой первый этап по формированию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Он предусматривает снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по достаточно широкой номенклатуре товаров. Реализация соглашения позволит значительно увеличить объемы взаимной торговли, которая за прошлый год составила 2,7 млрд долларов.

"Во временном соглашении предусмотрен эффективный механизм разрешения споров, в том числе, арбитраж. Арбитров определяют стороны и договариваются, в том числе, о месте арбитража. Также создается совместный комитет на уровне высоких должностных лиц сторон, предусмотрено создание бизнес-диалога", – сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Он уточнил, что временное соглашение заключается на три года, за это время стороны должны договориться по полноформатному соглашению о зоне свободной торговли.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik оценил заключение соглашения.

"На мой взгляд, это достаточно позитивный момент в условиях тех санкций и давления, которое оказывают страны Запада и на Россию, и на Иран. Конечно, Россия как ключевой игрок в интеграционных процессах на постсоветском пространстве в этом соглашении тоже является ключевым фактором. Это можно оценивать как положительный момент и попытку разрешить те проблемы и сложности, которые возникают в связи с санкционным давлением, за счет более тесной кооперации и взаимодействия друг с другом. То, что соглашение временное, тоже не должно вызывать удивления, потому что разница и отсутствие каких-то прочных связей с Ираном очевидны, и сторонам требуется определенное время, чтобы наладить контакты и установить более тесные взаимосвязи", – сказал Игорь Ковалев.

ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Россия в 2018 году является председателем в ЕАЭС.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!