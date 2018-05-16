Эксперт: задача США в Сирии – не дать сохранить там российское влияние

Россия обвинила США в создании в Сирии "серых зон", где скрываются террористы. Эксперт Владимир Фитин в эфире радио Sputnik рассказал, почему, по его мнению, Соединенным Штатам выгодно сохранение угрозы возрождения ИГ* в Сирии.

Россия опасается, что после ухода американских военных из Сирии на подконтрольных им территориях может возродиться "Исламское государство"*. Об этом заявил на заседании СБ ООН и. о. представителя России Дмитрий Полянский.

"Прежде чем обвинять Россию или Иран, скажите, на каком основании присутствуют силы США в Сирии и какова их истинная цель? Подконтрольные вам территории превратились в серые зоны, в которых вольготно чувствуют себя экстремисты различных мастей и откровенные террористы", – сказал дипломат.

В частности, он поинтересовался, что происходит с сотнями боевиков ИГ*, находящихся в руках лояльных США сил.

"Никакого расследования в отношении них не проводится, страны происхождения террористов вы также не выдаете", – отметил Полянский.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин в эфире радио Sputnik объяснил, почему, по его мнению, Соединенным Штатам выгодно сохранение потенциальной угрозы возрождения ИГ* в Сирии.

"Главная задача американцев в Сирии – не дать сохранить российское влияние в этой стране вместе с иранским влиянием. Поэтому делается все, чтобы северо-восток страны оставался территорией, не подконтрольной центральному правительству. И именно для этого они поддерживали курдские отряды самообороны с включением арабского суннитского контингента… И я не верю, кстати, что американские военные уйдут из Сирии. Они говорят об этом уже давно, но реально для этого ничего не делается, и как на северо-востоке, так и на юге, в Ат-Танфе, сохраняется американское военное присутствие… Им выгодно, чтобы террористы, как заноза, сидели в теле Сирии и препятствовали объединению страны под руководством (президента Сирии Башара) Асада или любого другого президента, который будет дружественно относиться к России", – сказал Владимир Фитин.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге 16 мая также заявила, что Россия видит риски возрождения ИГ* на северо-востоке Сирии при попустительстве США. По ее словам, в Москве обратили внимание, что Соединенные Штаты замалчивают происходящее с несколькими тысячами террористов-боевиков, которые были задержаны коалицией во главе с США и "Сирийскими демократическими силами".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!