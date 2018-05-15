Эксперт рассказал, почему КНДР решила пожертвовать ядерным полигоном

КНДР начала работы по ликвидации ядерного полигона Пхунгери, официальное закрытие которого назначено на 23-25 мая, сообщили американские СМИ. Профессор Университета Кунмин Андрей Ланьков в эфире радио Sputnik прокомментировал эту новость.

КНДР начала ликвидацию ядерного полигона Пхунгери, церемония закрытия которого назначена на 23-25 мая. Об этом сообщает американский сайт 38North со ссылкой на спутниковые изображения.

"Демонтаж испытательного полигона уже идет полным ходом", – пишет издание.

Портал утверждает, что снесены несколько зданий эксплуатационной поддержки, также демонтированы рельсы для вагонеток.

Более значимые строения, включая два самых крупных – командный центр и административное здание – остались нетронутыми. Входы в туннели открыты. Вероятно, это связано с тем, что на церемонии ликвидации полигона планируется присутствие иностранных журналистов и на их глазах произойдет обрушение туннелей с помощью взрывов.

Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что ЦК Трудовой партии Кореи принял решение провести 23-25 мая закрытие Пхунгери. Планируется уничтожить вход на его территорию, а также окружающие объекты.

После того как полигон покинут все работники и сотрудники охраны, испытательную шахту взорвут. Затем снесут все наземные постройки – здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.

На мероприятии смогут присутствовать журналисты из Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России.

Профессор Университета Кунмин (Сеул) Андрей Ланьков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что намеченная ликвидация полигона Пхунгери станет в значительной мере вынужденной мерой для КНДР.

"На протяжении 2017 года Северная Корея беспрецедентными темпами и крайне успешно работала над созданием межконтинентальных баллистических ракет, способных доставить ядерный заряд на континентальную территорию США. В принципе такие ракеты были разработаны, однако Пхеньян столкнулся с неожиданно жесткой реакцией со стороны нового американского руководства. Возникла ситуация, при которой вполне вероятной представлялась та или иная военная операция США против Северной Кореи. В прошлом вероятность такой ситуации в Вашингтоне даже не обсуждалась всерьез, поскольку ее следствием мог стать ответный удар северокорейцев по расположенному практически на границе с Северной Кореей Сеулу – столице Южной Кореи… Сейчас ситуация изменилась, (президент США Дональд) Трамп, вполне возможно, является таким президентом, который, как считают и в Пхеньяне, такой удар может нанести и проигнорировать тот риск, которому подвергается и союзник США, и сам союз. Кроме того, политикой выкручивания рук и определенных уступок США удалось добиться поворота китайской политики на северокорейском направлении: с конца прошлого года Китай активно поддерживает беспрецедентно жесткий режим санкций – на этот раз это нечто вроде полного эмбарго на торговлю с Северной Кореей", – отметил Андрей Ланьков.

По его словам, в этих условиях решение Пхеньяна в качестве уступки пожертвовать ядерным полигоном является логичным.

"Главная задача Пхеньяна сейчас – сделать серьезные уступки, чтобы предотвратить, во-первых, вероятность американского удара, и, во-вторых, добиться смягчения санкций. Решение в качестве уступки пожертвовать полигоном – логично. Полигон – не очень дорогая часть инфраструктуры, связанной с производством ракетно-ядерного оружия. И если из соглашения ничего не получится, или если Северная Корея решит выйти из этих соглашений, или если они будут нарушены США, то новый полигон оборудовать будет не так уж сложно. Поэтому нас ожидает красивое шоу, которое должно показать всему миру, что Северная Корея свертывает ядерную программу. Конечно, они должны что-то реально свернуть, но главное для них сейчас – это выиграть время, снизить вероятность военного конфликта и выйти из-под санкций. А дальше – ждать следующих американских выборов, на которых, возможно, придет президент с более мягкой внешнеполитической линией. Во всяком случае, такой, который не будет готов подставлять одного из главных американских союзников из-за неких потенциальных, хотя и серьезных угроз", – сказал Андрей Ланьков.

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