Мнение: отказ бойца "Азова" пожать руку Порошенко – это пока "цветочки"

Боец националистического полка "Азов" отказался пожать руку президенту страны Петру Порошенко. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что украинский лидер не имеет поддержки даже у тех, благодаря кому он вошел во власть.

Боец украинского националистического полка "Азов" Олег Толмачев отказался пожать руку президенту страны Петру Порошенко, сообщает УНИАН.

Инцидент произошел во время церемонии награждения соревнований Invictus Games.

На кадрах, опубликованных партией "Национальный корпус" на YouTube, видно, как Толмачев по очереди приветствует участников церемонии. Дойдя до Порошенко, мужчина проигнорировал протянутую руку президента и прошел мимо него. Толмачев никак не отреагировал на Порошенко, даже когда украинский лидер похлопал его по плечу.

Полк "Азов" Нацгвардии Украины принимал участие в боевых действиях в Донбассе. В России против его бойцов возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что украинский лидер не имеет поддержки даже у тех, благодаря кому он вошел во власть.

"Сейчас складывается такая ситуация, когда Порошенко совершенно не имеет поддержки в обществе, даже среди тех, благодаря кому он занял свою должность. То, что со стороны участников батальонов, которые воюют на востоке Украины, мы видим такие поступки, даже можно сказать, вызывающие действия в отношении власти, это говорит о том, что ситуация у нынешнего президента совсем тяжелая. Опираться ему сейчас совершенно не на кого. В интернете можно найти много кадров, когда бойцы АТО, находясь на передовой, передают "приветы" Порошенко, призывая его посмотреть, против кого они воюют, в каких условиях находятся, и что из себя представляет нынешняя украинская армия. Но это все "цветочки", "ягодки" будут в скором времени, потому что такая ситуация долго продолжаться не может. Если уже у военнослужащих, которые воевали на Донбассе против мирного населения, вырываются откровенные эмоции, то, видимо, стоит ожидать развития событий", – сказал Александр Дудчак.

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