Политолог прокомментировал обыски СБУ в офисе РИА Новости Украина

Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев отметил, что киевские власти намеренно проводят подобную политику в отношении России и российских журналистов.

В Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина. Утром в офис позвонили люди в форме с надписью СБУ. Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства. После этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.

Украинские СМИ сообщают, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисе агентства.

Также во вторник утром в Киеве задержали сотрудника РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал украинские власти немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

"Это уже не первый случай, когда киевский режим попирает основные права и свободы, преследует журналистов. В этом же ряду – убийство нашего коллеги Олеся Бузины, преследование Василия Муравицкого. Мы будем обращаться в международные структуры, в том числе журналистские, в ОБСЕ, для того, чтобы содействовать прекращению гонений в отношении журналистов на Украине", – заявил Киселев.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев высказал мнение, что Киев намеренно проводит подобную политику в отношении России и российских журналистов.

"Существующий политический строй на Украине нацелен на войну с Россией. И даже если он не в состоянии развязать эту войну в полном объеме, настоящую войну, то он всячески провоцирует, чтобы война шла в вялотекущем режиме. Это продолжение общей политики Соединенных Штатов, сателлитом которых является Украина – по формированию зоны конфликта вокруг России. Если все тенденции сохранятся, то мы увидим все большее количество и задержаний, и провокаций. Практически неизбежно мы увидим и обострение военных действий на Донбассе", – считает Владимир Киреев.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева.

Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.

Притеснения Киева коснулись и журналистов медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. Так, в прошлом году в страну не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова и фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова, аккредитованного на финал Евровидения.

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