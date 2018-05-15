Востоковед: палестинцы показали, как воспринимают "знак" от президента США

В результате столкновений с израильскими войсками на границах сектора Газа погибли, по последним данным, 59 палестинцев. В эфире радио Sputnik востоковед Юрий Зинин назвал нынешнюю ситуацию тревожной.

Число палестинцев, погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, возросло до 59, среди них восьмимесячная девочка, которая умерла, надышавшись газом, сообщает министерство здравоохранения автономии.

Ранее сообщалось о 55 погибших.

"Восьмимесячная палестинская девочка Лейла Анвар Гандур умерла, надышавшись газом в восточном районе сектора Газа", – сообщили в ведомстве.

Столкновения в секторе Газа активизировались на волне возмущения переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось в понедельник, 14 мая, и было приурочено к 70-летию израильской государственности.

В ответ на беспорядки израильские военные открыли огонь по наиболее агрессивным участкам протестов. Премьер страны Биньямин Нетаньяху назвал эти действия самозащитой.

По данным Минобороны Израиля, в акциях на 12 участках границы участвовали 35 тысяч человек. Демонстранты бросали самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгли шины, пытались ломать пограничные заграждения.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин высказал мнение, что палестинцы хотят привлечь внимание мировой общественности к своей проблеме.

"Сообщение о погибших очень тревожит, потому что речь идет о мирных жителях, которые не применяют оружия. Они протестуют против последних событий, против переноса столицы, против нынешнего бесправного положения беженцев на этой земле. Палестинские руководители уже исключили участие США в качестве посредника в палестино-израильском конфликте. Это говорит об их реакции, о том, что любые претензии США на то, что они могут внести лепту в решение этого самого долгого в современной истории конфликта, отвергаются палестинцами. И это говорит о том, как ими воспринимается знак американского президента. Была подтверждена решимость палестинцев продолжать протесты, чтобы привлечь внимание мировой общественности, потому что со всех точек зрения решение о переносе столицы противоречит резолюциям ООН, оно было раскритиковано практически везде в мире", – сказал Юрий Зинин.

Продолжение беспорядков, которые могут перекинуться и на Западный берег реки Иордан, ожидается во вторник, 15 мая, когда палестинцы будут отмечать 70-летие Накбы – национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.

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