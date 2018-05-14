Крымский политолог: ситуация с санкциями лишь ухудшает позиции европейцев

Мужчина опускает бюллетень во время голосования на выборах президента России на избирательном участке в Крыму

Мужчина опускает бюллетень во время голосования на выборах президента России на избирательном участке в Крыму

Евросоюз расширил санкции из-за выборов в Крыму, сообщил источник в ЕС. В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла высказал мнение, что продолжает действовать инерционный сценарий европейцев.

Евросоюз добавил пять физических лиц в антироссийский санкционный список, сообщил журналистам дипломатический источник в ЕС.

Эти меры он объяснил проведением в республике выборов президента России, не уточнив подробностей. Решение вступит в силу со вторника после официальной публикации.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести новые ограничения из-за "подрыва территориальной целостности Украины".

В Центризбиркоме России подобные планы назвали неконструктивным решением, которое говорит о "неспособности политического истеблишмента Европы адекватно воспринимать проходящие государственно-правовые и объективные политические события". В ЦИК подчеркнули, что все действия крымчан не только отвечают нормам Конституции, но и соответствуют международным стандартам.

Выборы президента России прошли 18 марта, явка в Республике Крым составила 71,47%, в Севастополе – 71,44%.

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла назвал решение Евросоюза инерционным.

"Решение ЕС выглядит уже настолько заурядным, что не вызывает особых эмоций. Продолжает действовать инерционный сценарий, ЕС продолжает линию на непризнание реальности, на непризнание воли крымчан, предпринимает меры, которые выглядят абсурдными в глазах всех. Можно заметить, что и в общественном мнении, и среди политиков ЕС уже существует преобладающая точка зрения о том, что изменить то решение, которое приняли крымчане, невозможно, поэтому имеет смысл относиться к ситуации с Крымом, как к реальности. Однако тон задают связанные с американцами круги, которые настроены на непрерывное давление на Россию. Поэтому мы видим, что эта линия, к сожалению, продолжает свое действие", – сказал Владимир Джаралла.

По его словам, ситуация ухудшает позиции Европейского союза.

"Ответные меры России, думаю, не заставят себя ждать. Уже всем ясно, что ситуация ухудшает позиции Европейского союза. В условиях глобальной конкуренции и усиления эгоистических мотивов со стороны США Европа заинтересована в укреплении своих позиций, и здесь развитие отношений с Россией выглядит настолько понятным, что не вызывает сомнений. Но, к сожалению, пока инерционный сценарий берет верх. С точки зрения практики, понятно, что никакого смысла эти санкции не имеют. С точки зрения воздействия они также бесполезны. Таким образом, перед нами очередной враждебный шаг, который бесполезен и вреден для самих европейцев", – отметил крымский политолог.

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