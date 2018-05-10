Мнение: в День Победы люди чувствуют, что наш народ обладает силой

В акции "Бессмертный полк" в России приняли участие более 10 миллионов человек. То, что эта мемориальная акция становится все более массовой, неудивительно, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.

Более десяти миллионов человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по всей России. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В рамках акции "Бессмертный полк" по всей России состоялось более 2900 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли десять миллионов 400 тысяч человек", – сообщила представитель ведомства.

В столице акция побила рекорд: по словам собеседника агентства, в шествии приняли участие более миллиона человек. Среди них был и президент России Владимир Путин, а также глава Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который пронес по Красной площади фотографию офицера-фронтовика Вольфа Виленского (Вольфаса Виленскиса), прошедшего Великую Отечественную войну с первого до последнего дня.

По данным МВД, больше миллиона человек поучаствовало и в шествии в Санкт-Петербурге.

Акция "Бессмертный полк" проходила не только в городах России, но и по всему миру. Одним из самых массовых шествий за пределами России состоялось в Афинах – в нем приняли участие более четырех тысяч человек. Всего акция прошла в 11 городах Греции.

В Лондоне более двух тысяч человек почтили память своих предков и всех воинов, одержавших победу над фашизмом. В британской столице акция проходила третий год подряд. В Вене шествие собрало 800 участников.

Не остался в стороне и Берлин. На шествие, которое проходит здесь в четвертый раз подряд, пришло несколько сотен человек. Акция проходила по маршруту от Бранденбургских ворот до мемориала павшим воинам в парке Тиргартен.

Эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik объяснил популярность акции.

"Может показаться парадоксальным тот факт, что движение вокруг праздника Победы становится все более широким при том, что ветеранов среди нас остается, к сожалению, все меньше. Это удивительно только на первый взгляд. В действительности же наше общество испытывает большую потребность в некоей общей памяти, которая сплотит общество… В том числе это память и о тех потерях, которые понес наш народ ради победы. Но при этом это и праздник, когда люди чувствуют, что наш народ действительно обладает силой – этого не нужно стесняться. Мы сделали для всего мира важное и очень нужное дело, победив фашизм. Конечно, потребность по-новому видеть свое место в истории человечества, потребность испытать чувство гордости за свою страну – все это делает праздник живым и совершенно неустаревающим", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Акция "Бессмертный полк" стартовала в 2012 году в Томске.

В 2013 году акция впервые прошла в Москве на Поклонной горе, а в 2015 году шествие "Бессмертного полка" проходило уже через центр столицы. Тогда участие в нем приняло около 500 тысяч человек.