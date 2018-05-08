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Эксперт: что бы ни выдумывал Киев, генетическую память украинцев не стереть

14:0308.05.2018
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© РИА Новости / Игорь ЧекачковПерейти в фотобанкМероприятия в честь Дня победы в ХарьковеМероприятия в честь Дня победы в Харькове
© РИА Новости / Игорь Чекачков
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Украина и Россия не должны иметь общих военных праздников, заявил украинский президент Петр Порошенко. Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как отреагируют простые украинцы на подобные инициативы.

У Украины не должно быть общих с Россией военных праздников, заявил украинский президент Петр Порошенко на торжественном мероприятии по случаю Дня памяти и примирения.

Порошенко подчеркнул, что именно он еще в 2014 году положил конец "давней и странной традиции" праздновать главный военный праздник в унисон с Россией. "В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором", – заявил он.

Участники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Киева.
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Мнение: попытка заставить украинцев отказаться от праздника 9 Мая бесплодна

Сегодня на Украине в четвертый раз отмечают День памяти и примирения. Его учредили в марте 2015 года, таким образом страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы 9 мая остается государственным праздником, но все официальные мероприятия проводятся именно 8 мая.

Кроме того, в 2014 году Порошенко подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества 23 февраля. Также он перенес празднование Дня пограничника с 28 мая на 30 апреля.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление украинского лидера.

"Для Порошенко это единственно возможная позиция. Другое дело, что он не сможет переписать всю историю. Поскольку День Победы для Украины исторически является таким же важным праздником, как и для России, и генетическая память простых украинцев никуда не денется. Что бы там ни выдумывало новое государство Петра Порошенко, все равно простые люди будут отмечать День Победы 9 мая, а не 8-го. И они будут помнить, чьими потомками они являются, и кто победил в Великой Отечественной войне", – сказал Олег Бондаренко.

По его мнению, украинским властям не удастся так просто стереть из памяти украинцев праздник 9 Мая.

"9 Мая для абсолютного большинства украинцев остается очень большим праздником. И для того, чтобы изменилась эта ситуация, должно пройти еще лет 50 активной промывки мозгов. Люди помнят и празднуют 9 Мая вне зависимости от желания Порошенко и других украинских властей", – заключил политолог.

Россию киевские власти считают "страной-агрессором", хотя никаких доказательств этого никогда не представляли. Российский МИД называл эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не причастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела кризис.

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