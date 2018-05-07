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Крымский депутат: риторика Киева по поводу моста в Крым – больные фантазии

10:3707.05.2018
(обновлено: 11:03 07.05.2018)
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© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике КрымПатрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливеПатрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
Украинский журналист поблагодарил Россию за строительство крымского моста и заявил, что он будет нужен, когда "Крым станет украинским". Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара ответил ему в эфире радио Sputnik.

Украинцы будут пользоваться крымским мостом после "возвращения" полуострова Киеву, такое мнение высказал в эфире "5 канала" украинский и российский журналист Матвей Ганапольский.

Чайки на фоне Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Они сейчас строят крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом", – сказал журналист.

Ганапольский отметил, что не видит проблем в появлении моста, поскольку он строился за счет России. "Пусть (строят – ред.) не за наш счет, а за их", – добавил он.

Матвей Ганапольский – ведущий радиостанции "Эхо Москвы", в 2014 году переехал в Киев и получил гражданство Украины.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал озвученные журналистом "планы".

"Это очередные больные фантазии, которые не имеют ничего общего с объективной действительностью. Крымский мост уже в ближайшие дни будет открыт. Можно вспомнить, что говорили украинские политики относительно этого моста, как эволюционировало общественное мнение на Украине. Сначала все в один голос кричали, что никогда Россия не сможет построить крымский мост, затем говорили, что построят, но он разрушится. Потом обещали, что различные радикальные группы на Украине будут предпринимать различные действия против моста. Это полная недееспособность и несоответствие всем тем заявлениям, которые они делали. Мы понимаем, что эти заявления, в первую очередь, ориентированы на внутреннюю украинскую аудиторию. Когда жители полуострова слышат такое, это вызывает улыбку и ничего более. Думаю, мы услышим еще не одно подобное заявление, но понятно, что все это никоим образом не влияет на объективную действительность", – сказал Владислав Ганжара.

Строительство Крымского моста через Керченский пролив
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крымский политолог: за безумными заявлениями Киева скрывается точный расчет

На Украине не в первый раз озвучивают различные планы в отношении моста через Керченский пролив. Так, один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ленур Ислямов заявил, что экстремисты намерены "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по крымскому мосту. В частности, Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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Комментарии
24 пользователя оставили 25 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
sura.barkas
Это есть не просто диагноз, это есть особенности национальных привычек для этноса существующей Ukraine* и даже бывшей Украины. Они как и родственные для них поляки (поляне) из века в век (тысячелетиями) мечутся в своих желаниях "щасливого життя" (szczęśliwego życia) на халяву.
10:48
07.05.2018
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homer_1982
Во как их коробит.
10:54
07.05.2018
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