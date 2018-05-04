"Психоз – болезнь заразная". Политолог о планах Лондона в отношении России

Лондон планирует укрепить альянс против России, пишут британские СМИ. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik предположил, удастся ли Великобритании заручиться поддержкой мирового сообщества.

Великобритания планирует заручиться поддержкой зарубежных партнеров в борьбе с "российской дезинформацией" и пересмотре традиционного диалога с Москвой, пишет Guardian со ссылкой на источник в правительстве.

По данным издания, Лондон планирует укрепить антироссийский альянс в ходе саммитов G7, G20, НАТО и Евросоюза, которые пройдут в этом году.

По словам собеседника Guardian, глава МИД Великобритании Борис Джонсон воспринимает реакцию Москвы на инциденты в сирийском городе Дума и британском Солсбери "как поворотную точку". При этом министр уверен, что Лондон сможет заручиться международной поддержкой для дальнейших действий.

"Области, в которых Великобритания, скорее всего, будет действовать, касаются противодействия российской дезинформации и нахождения механизма для привлечения к ответственности виновных в применении химического оружия", – приводит слова источника Guardian.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik не исключил, что Британии удастся в данном случае привлечь на свою сторону традиционных союзников.

"Привлечь союзников, наверное, удастся, потому что психоз – болезнь заразная. Хотя уже некоторые "лечатся": Германия начинает задавать вопросы, как я понимаю, Франция не до конца понимает, что происходит. Но все равно союзнический долг, привычная идеологическая накачка еще работают… Что же касается виновных, то если их действительно искать, то ими могут оказаться и США, и Великобритания. А если же виновных назначать, то сами понимаете, кто ими будет назначен. Все зависит от метода выявления виновных", – сказал Дмитрий Журавлев.

В то же время, по мнению политолога, Лондону не стоит рассчитывать на безоговорочную поддержку.

"Все зависит от того, что называть международным сообществом. Если так называть Запад, то поддержит просто по традиции. Если же под международным сообществом понимать мир в целом, то мир, по-моему, и сейчас не особо поддерживает (Великобританию – ред.). Заметьте, несмотря на всю эту активность Лондона, ни Китай, ни Индия, ни Пакистан, ни Бразилия не высказались в поддержку британской позиции", – заключил Дмитрий Журавлев.

Отношения России и Великобритании резко обострились после инцидента с экс-агентом ГРУ Сергеем Скрипалем, работавшим на британские спецслужбы, и его дочерью Юлией. Лондон утверждает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом A-234, и обвиняет в причастности к этому российское государство. Москва категорически отрицает все обвинения.

Страны Запада также утверждают, что сирийские правительственные силы применили химическое оружие в городе Дума, и обвиняют Москву в "попустительстве" президенту Сирии Башару Асаду. Россия отрицает, что эта химатака имела место, в настоящее время в Думе работают эксперты ОЗХО.

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