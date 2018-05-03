Мнение: перед приглашением посла РФ британцам следовало бы навести справки

Посольство России объяснило отказ от встречи с британскими парламентариями. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Оленченко, дипломаты проявили вежливость, хотя были вправе вообще проигнорировать предложение британской стороны.

Глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант через Twitter пригласил посла России в Великобритании Александра Яковенко 9 мая встретиться с британскими парламентариями; однако посольство РФ на это ответило, что 9 мая россияне празднуют День Победы.

"Мы пытались позвонить вам несколько раз, чтобы ответить на ваше письмо, но ответа не было. Предлагаю послу в следующую среду в 14.30 встретиться с парламентской группой", – написал Брайант.

В свою очередь посольство поблагодарило его и подчеркнуло, что 9 мая состоится возложение венков и памятная церемония, и предложило выбрать для встречи другой день.

"Спасибо. 9 мая мы празднуем День Победы и приглашаем вас и ваших коллег по парламенту присоединиться к нам на церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу в 11 часов в присутствии британских и российских ветеранов Второй мировой войны. В скором времени мы свяжемся с вами, чтобы организовать встречу в другой день", – сказано в ответном сообщении в Twitter посольства.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко предположил, намеренно ли британская сторона выбрала такой день для приглашения, или это просто совпадение.

"Британская бюрократия работает исправно, но это, может быть, и недочет. На Западе День Победы празднуют 8 мая, мы – 9 мая. Это происходит потому, что Акт о капитуляции Германии был подписан в 12 часов ночи, и в СССР о нем объявили за полночь, то есть 9 мая. Идеологического противостояния здесь нет – вполне возможно, что британская бюрократия исходила из своих реалий. То есть, можно сказать, не очень хорошо знают реалии исторические. Наверное, им надо было к этому подготовиться – навести справки и уточнить, кто, как, где и чем будет заниматься", – сказал Владимир Оленченко.

По его мнению, способ приглашения тоже был выбран неудачно.

"Приглашение через Twitter неэтично. Так можно пригласить приятеля, родственника, знакомого. Но когда приглашение исходит от официального лица, тем более законодательного органа, оно должно носить официальный характер. Я считаю, что с нашей стороны проявлена вежливость, хотя можно было просто проигнорировать", – отметил Владимир Оленченко.

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