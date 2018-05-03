"Справедливые оценки". Эксперт о пугающем НАТО российском истребителе

Американские СМИ пишут о российском истребителе, который пугает НАТО. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец рассказал о преимуществах Су-27.

Российские истребители Су-27 устрашают НАТО, пишет National Interest.

Как отмечает издание, самыми легендарными советскими летательными аппаратами стали МиГ-15, МиГ-21, МиГ-25 и МиГ-29. Однако лучшим автор материала называет Су-27.

По данным журнала, Су-27 разрабатывался с учетом возможностей F-15, поэтому не уступает ему в скорости и вооружении. Российский истребитель был спроектирован для завоевания превосходства в воздухе, однако он смог показать гибкость в исполнении перехвата и нанесении наземных ударов, отмечает издание. За время своего существования самолет приобрел различные модификации для выполнения определенных задач, при этом сохранив универсальность.

National Interest подчеркивает, что возможности Су-27 внушительные. Истребитель достигает скорости 2,35 Маха. На боевой машине размещаются до восьми противовоздушных ракет в основном средней или малой дальности или целый комплект бомб и ракет. В руках опытного пилота, пишет журнал, Су-27 может произвести ошеломительный ряд маневров, многие из которых видели посетители авиашоу в России и Европе.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что оценки, которые ставят западные эксперты российскому истребителю, вполне заслужены.

"Журнал заходится от восторгов, говоря о нашем истребителе Су-27. Действительно, со многими оценками этой великолепной машины, конечно, можно и нужно соглашаться, потому что машина стоит в самом авангарде боевого самолетостроения и постоянно подвергается модернизации – ресурсы здесь неисчерпаемы. Безусловно, западные аналитики правы, говоря, что и по маневренности, и по уровню заметности, и по наличию уникальной радиолокационной станции, и по системе вооружения Су-27 превосходит своих "западных коллег". И хотя на смену этой машине уже идет Су-57, который достаточно эффективно используется в реальных боевых условиях, Су-27 остается в ряду выдающихся боевых машин современности, и российская армия еще не скоро от него откажется", – сказал Виктор Баранец.

Он рассказал, с чем, по его мнению, связаны такие отзывы о российском оружии в западной прессе.

"Западные аналитики пугают своих правителей тем, что Россия уходит все дальше вперед по части новейших вооружений. Это значит, что они подталкивают свои правительства раскошеливаться и включаться в разработку новых вооружений. Мы внимательно за этим следим и делаем соответствующие выводы. Но Россия не участвует в гонке вооружений. Россия сокращает военный бюджет – это говорит о том, что Минобороны старается максимально рационально использовать деньги налогоплательщиков, о том, что Россия шаг за шагом выполняет государственные программы перевооружения, в отличие от США, которые только наращивают свой гигантский военный бюджет", – отметил военный эксперт.

Истребитель Су-27 совершил свой первый полет в 1977 году. Самолет сочетал в себе все передовые разработки советской школы авиастроения, благодаря которым он получил практически безграничный потенциал для модернизации. Сегодня десятки современных модификаций этого истребителя, а также самолеты, созданные на его основе, охраняют небо более 20 стран.

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