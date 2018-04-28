"Действия Киева непредсказуемы". Член ОП Крыма о рисках пиратских захватов

МИД РФ предупредил судовладельцев о рисках пиратских захватов на Украине. В эфире радио Sputnik член Общественной палаты Крыма Денис Батурин прокомментировал ситуацию.

МИД РФ предупредил отечественные судовые компании о реальных рисках пиратских захватов на Украине.

В ведомстве напомнили, что 25 апреля Киев запретил транзит и перевозку грузов по территории страны судами под российским флагом. Это распространяется и на транспортные средства судовладельцев, зарегистрированные в России. Транзит и перевозка также запрещены любыми плавсредствами независимо от флага, которые заходили в порты Крыма и Севастополя.

Месяц назад украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под флагом России. На борту находились десять членов экипажа с российскими паспортами. Их обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". На девятерых задержанных наложили административные штрафы. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.

Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена. Украинская сторона продолжает незаконно удерживать еще восемь человек.

В эфире радио Sputnik политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин отметил, что российским судовым компаниям необходимо помнить о том, что действия украинской стороны непредсказуемы.

"Предупреждение МИД российским судам, безусловно, необходимо. Те обвинения, которые предъявляются задержанному экипажу сейнера "Норд", по сути, не касаются вопросов судоходства, а касаются вопросов гражданства экипажа. Поэтому то, что может произойти с российскими судами в водах Черного и Азовского морей, во многом, к сожалению, не прогнозируемо, исходя из действий украинской стороны, которые не отвечают международным актам. Вся эта ситуация имеет в своей основе юридическую коллизию, которая, надо признать, существует в связи с вхождением Крыма в состав РФ. Но коллизия не оправдывает действий украинской стороны в отношении российских судов, в частности судна "Норд"", – сказал Денис Батурин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!